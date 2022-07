Atlético le apunta a Brown de Adrogué

Atlético de Rafaela se prepara para recibir el próximo domingo a Brown de Adrogué en uno de los encuentros que le estarán dando continuidad a la fecha 24 de la Primera Nacional.

La "Crema" y el "Tricolor" se enfrentarán en el estadio Nuevo Monumental desde las 16:00 con el arbitraje de Nelson Sosa.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán suman 13 partidos sin conocer la victoria y en su última presentación igualaron 1-1 con Defensores de Belgrano.

En relación al 11 inicial que viene de jugar en el Bajo Núñez, el técnico "albiceleste" dispondría una modificación. Facundo Soloa ya cumplió con la fecha de suspensión y reaparecerá en la formación titular, saliendo Emiliano Romero.

El resto, si bien aún falta el ensayo formal de fútbol, el cual se realizará hoy, sería el mismo. La duda pasaría por Marco Borgnino o Facundo Faría. El rafaelino venía arrastrando una molestia física que no le permitió salir desde el inicio en la fecha pasada, ingresó desde el banco, y si bien en lo que va de la semana trabajó a la par de sus compañeros, Faria tuvo un buen rendimiento ante el "Dragón". Otra alternativa sería la salida de Guillermo Funes y Faría por la banda derecha.

Julio Salvá en el arco; en el fondo una línea de cuatro compuesta por Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; en la mitad de la cancha estarán Funes o Faría, Soloa, Alex Luna y Borgnino o Faría; y arriba Gonzalo Lencina junto al goleador y capitán Claudio Bieler.

En el entrenamiento de ayer por la mañana, en el predio "Tito Bartomioli" hubo trabajos tácticos y en espacios reducidos. El plantel profesional de Atlético trabajará en la tarde de hoy en el estadio donde llevará a cabo el último ensayo de cara a su compromiso del domingo.



EL 23, VISITANTE

CON CHACARITA

Luego de recibir a Brown de Adrogué el equipo que dirige Ezequiel Medrán será visitante de Chacarita Juniors. Dicho juego, correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional, se jugará el sábado 23 a las 15:30 y se podrá seguir por la pantalla de Directv.



SIGUE LA FECHA

Este viernes tendrá continuidad la fecha 24 de la Primera Nacional con los siguientes encuentros: a las 15:00, Deportivo Riestra vs. Quilmes, dirigido por Jorge Broggi y a las 21:10, All Boys vs. Ferro Carril Oeste, con el arbitraje de Sebastián Zunino.