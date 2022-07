San Nicolás recibe a la sexta fecha del siempre atractivo Turismo Pista

Por VÍCTOR HUGO FUX



Con la disputa de la sexta fecha, estará iniciando la segunda mitad de su calendario el Turismo Pista, que presentará su espectáculo, con sus tres divisionales, en el autódromo "San Nicolás Ciudad".

En el trazado del norte de la provincia de Buenos Aires, estarán compartiendo la programación del fin de semana las Clases 1, 2 y 3, que en esta jornada van a estar realizando sus entrenamientos y las primeras clasificaciones.

Para mañana están previstas las segundas clasificaciones y las series, en tanto que el domingo se cerrará la actividad con la disputa de las tres finales.

Como viene ocurriendo desde el inicio de la temporada, estarán compitiendo tres pilotos rafaelinos y un susanense, todos en la Clase 2.

Los representantes de esta ciudad son Máximo Gauchat, Maximiliano Andreis, Cristian Vaira y Ricardo Saracco, en tanto que el de la vecina localidad es José Luis Costamagna, quien viene de obtener tres podios consecutivos y es uno de grandes animadores del campeonato.



EL CRONOGRAMA

Para hoy se anuncian los siguientes horarios en el trazado nicoleño: de 08:30 a 08:45 y de 08:55 a 09:10 primer entrenamiento Clase 1; de 09:20 a 09:40 y de 09:50 a 10:10 primer entrenamiento Clase 2; de 10:00 a 10:40 y de 10:50 a 11:10 primer entrenamiento Clase 3; de 11:20 a 11:35 y de 11:45 a 12:00 segundo entrenamiento Clase 1; de 12:10 a 12:30 y de 12:40 a 13:00 segundo entrenamiento Clase 2; de 13:10 a 13:30 y de 13:40 a 14:00 segundo entrenamiento Clase 3; de 14:30 a 14:40, de 14:50 a 15:00 y de 15:10 a 15:20 primera clasificación Clase 1; de 15:30 a 15:40, de 15:50 a 16:00 y de 16:10 a 16:20 primera clasificación Clase 2; de 16:30 a 16:40 de 16:50 a 17:00 y de 17:10 a 17:20 segunda clasificación Clase 3.



EL CAMPEONATO

Estas son las principales ubicaciones en el campeonato de la Clase 2 luego de cinco fecha: Luciano González (Corsa) 138,5 puntos; Danilo Gil (Corsa) 125; Franco Fauret (VW Up) 122; José Luis Costamagna (VW Up) 115,5; Cristian Garbiglia (Corsa) 115; Mariano Sala (Corsa) 107,5; Alejo Cravero (VW Up) 107; Santiago Tambucci (Celta) 82; Nicolás Herrera (Corsa) 79,5; Martín Chicco (VW Up) y Máximo Gauchat (VW Up) 76... Maximiliano Andreis (VW Up) 21,5... Cristian Vaira (VW Up) 8... Ricardo Saracco (VW Up) 4,5.