Otra opción para estas vacaciones

La Biblioteca Municipal “Lermo R. Balbi” se ha convertido en otra buena opción para estas vacaciones de invierno e invita a chicos, chicas y grandes a compartir un momento de lectura entre los libros que conforman su amplio catálogo.

Durante estas dos semanas, la Biblioteca ofrece la propuesta de la visita a la sala de lectura, para socios y no socios, que es muy aprovechada por padres, abuelos, abuelas, niños y niñas, como complemento al recorrido por la muestra “Experimenta Juegos”, ubicada en el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Cabe recordar que la Biblioteca Municipal “Lermo R. Balbi”, funciona en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 550), de lunes a viernes de 8:00 a 19:45, mientras que los domingos abrirá de 16:00 a 19:00. La entrada es libre y gratuita.

Además, en estas vacaciones de invierno, el resto de los organismos que dependen de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, funcionan a puertas abiertas y tienen un cronograma de actividades previsto.

El Museo Histórico Municipal de Rafaela ofrece la visita a la muestra "La Magia del Cristal", de la Cristalería San Carlos, que destaca las características del vidrio y sus virtudes. Se puede visitar en bulevar Santa Fe y 9 de Julio, de martes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00. Los domingos, de 17:00 a 20:00. La Cristalería San Carlos realiza completamente su producción de forma artesanal utilizando técnicas traídas por sus fundadores Italianos provenientes de Altare (Liguria). La perfección en todas las piezas fabricadas artesanalmente difiere de las producidas por una máquina. No importa cuán experimentado o talentoso sea el maestro artesano, es imposible eliminar todas las pequeñas variaciones. Estas variaciones, sin embargo, le confieren al cristal artesanal su particular encanto y lo hacen tan deseado. Cada leve variación o pequeña diferencia son la marca del artesano, testimonio de que cada pieza es única e irrepetible.

Por su parte, la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, abre de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, y pone a disposición de sus estudiantes todas sus aulas para aquellos y aquellas que no cuentan con sus respectivos instrumentos y necesitan realizar sus prácticas y estudios.

Finalmente, los cuatro jardines municipales continúan trabajando de manera habitual, con un régimen de asistencia opcional para niños y niñas cuyos padres y madres no cuentan con días de vacaciones, y con un cronograma especial de actividades destinadas a horas de esparcimiento y recreación.