Últimos días del FTR22: qué obras se pueden ver hoy

"Gushi. Historias con diábolos" y "Nada de Carne sobre nosotras" tendrán su segunda y última jornada.

A las 15:00, la obra circense estará en un nuevo espacio, el Parque Balneario Municipal, con entrada libre y gratuita. En caso de mal clima, se realizará en la Escuela Centenario.

Simultáneamente a las 15:00 y a las 17:00, el drama “Nada de carne sobre nosotras” estará brindando sus últimas funciones, en el Cementerio Municipal.



ESTRENOS

Además de las nuevas funciones, habrá cinco obras nuevas en este séptimo día de festival.

A las 15:00 y a las 17:00, “La niña que fue Cyrano”, de Guillermo Boldo, tendrá lugar en el Aula C. del C. C del Viejo Mercado. “Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contar de una niña que es niña y a veces niño. Una niña que se transforma en Cyrano, respondiendo las cartas de amor de su mejor amiga firmando como un varón. El intercambio de cartas y palabras de amor crece cada vez más, mientras la niña es empujada al encuentro con emociones que no puede clasificar ni comprender. La niña está enamorada. Crece la correspondencia y el esfuerzo por sostener la mentira. Una noticia cambia el rumbo de las cosas... y si la mentira tiene patas cortas, el amor y la urgencia del deseo se las acortan aún más. ¿Será que a alguna edad se comprende el amor?”.

Posteriormente, a las 18:00, se llevará a cabo “Perdiendo el tiempo”, de Victoria Baldomir y Mercedes Torres, en el Cine Belgrano. La sinopsis de esta comedia musical para toda la familia dice lo siguiente: “Las Hermanas Misterio: Trini y Rubí, hace tiempo se dedican a la ardua tarea de responder las preguntas que la gente tiene y no puede contestar: ¿De dónde venimos?, ¿Por qué el cielo es azul?, ¿Qué es el amor? Pero esta vez descubren que la gente ya no tiene tiempo de preguntarse y deciden emprender una aventura para recuperarlo. Sorpresivamente caen dentro de un juego de azar que las lleva a recorrer agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales para encontrar el tiempo perdido. ¡La suerte está echada! El reloj comienza a girar y ya no se puede volver atrás. ¿Lograrán Las Hermanas Misterio la epopeya de devolverle al mundo la posibilidad de perder el tiempo para que la curiosidad vuelva a despertarse? Una vez más invitan al público a ser parte de este periplo musical, que con humor y astucia harán de este espectáculo, un viaje único”.

Por otro lado, a las 19:00 se estrenará “La Sapo”, de Ignacio Tamagno, en el Museo Municipal Usina del Pueblo (Av. Santa Fe 1633). Este drama es un work in progress. “A mi abuela le dio un ACV. Entonces me mudé con mi abuela. Por tres meses viví con ella y por tres meses la escuché murmurar dormida: insultar, entre maullidos, a sus fantasmas. Hasta que un día recuperó su voz. Y como yo pensaba que se moría, la grabé. Esta obra surge de la desgrabación del escrache que mi abuela hizo de mi abuelo (el ídolo de la familia), frente a mí, una de esas tardes que empezó a hablar”.

En las jornadas nocturnas se podrán ver “Late el corazón de un perro” y “El hombre de acero”.

A las 21:00, “Late el corazón de un perro”, de Franco Verdoia, se hará en el Teatro Laserre. “En un pueblo del interior profundo de Argentina, una azafata y un bombero tienen 24 hs para convencer a una mujer de desprenderse de una acumulación de muebles, objetos y basura que la mantienen cautiva en su propia casa. Mabel, en pie de guerra, se aferra a los objetos que edificaron su identidad y la de su familia. Ana se reencuentra con su hija madre tras años de no verse y con la ayuda de Hernán, primer amor de la adolescencia, intentará rescatar a su madre de ese volcán latente”.

En el mismo horario y con una función más a las 23:00, se llevará a cabo “El hombre de acero”, un drama de Juan Francisco Dasso, en el Centro Cultural La Máscara. “Un hombre ha hecho todo lo posible para conseguir la mirada de su hijo, un adolescente con autismo. El inevitable despertar sexual de su hijo arroja la última chance para alcanzar la empatía”.



ENTRADAS DISPONIBLES

Para el día sábado, para toda la familia, destinada a mayores de 10 años, quedan entradas gratuitas en boletería presencial para el espectáculo "De Sobremesa" de La Mistonga. En cuanto a espectáculos para público adulto, quedan entradas disponibles para Rota, que se realizará el sábado 16 a las 21:00 en el Teatro Lasserre; y para The Big Mountain que brindará 2 funciones en el Centro Cultural La Máscara el sábado 16 a las 15:00 a 17:00. La boletería presencial está habilitada en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (ingreso por Carcabuey) de 14:00 a 17:00, mientras que la venta web se realiza desde www.rafaeala.gob.ar/festivaldeteatro y deben canjearse en la boletería todos los días de 8:00 a 20:00.