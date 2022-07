Artistas rosarinos homenajeados en la Ciudad Cultural Lavardén

Por Carlos Retamal - El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Gestión Cultural, homenajeó desde el pasado martes a los y las artistas de Rosario a través de la muestra «Guiso de Artistas», que se puede visitar en la Sala de las Miradas, ubicada en la planta baja de Ciudad Cultural Lavardén. La muestra podrá visitarse de forma gratuita de lunes a viernes de 10 a 19 horas.

La apertura se llevó a cabo en el atardecer del martes 12 de julio y contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas; el ministro de Cultura, Jorge Llonch; el subsecretario de Gestión Cultural, Javier Armentano y, entre otros.

Luego de recorrer la muestra, el titular de la cartera cultural destacó que “este proyecto nació apenas llegamos a lo que antes era Plataforma y hoy es Ciudad Cultural Lavardén, porque creíamos que era necesario hacer este reconocimiento a todos los artistas, en este caso de Rosario”.

“Siempre se habla de la Rosario cultural, y es ésta. Acá está una parte de ella. Faltan un montón de géneros y un montón de artistas, ahora hay más de 350 imágenes que forman parte de la primera etapa, ya vendrán más”, agregó.

En referencia a la muestra, remarcó: “Acá está la sangre y el cuerpo, cómo metáfora, de lo que es un trabajo colectivo y cultural de lo que define a Rosario”. Y acto seguido apuntó que “ésta es la Sala de las Miradas (NdR: donde se exhibe la muestra) y ahora está invertida, porque ellos, los artistas, nos están mirando a nosotros”.

El ministro cerró subrayando que “esto es un mimo, es un reconocimiento y a la vez es un honor poder tenerlos en la Ciudad Cultural Lavardén”.

Llonch adelantó que luego de ser exhibida en Rosario y previo a segundas y terceras partes de la muestra con representantes de otros géneros artísticos, “Guiso de Artistas” se exhibirá en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, y que también se realizarán muestras similares, en otras ciudades de la provincia, como Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.

Por su parte, Armentano recordó que “cuando asumimos la gestión, con el ministro de Cultura Jorge Llonch, quisimos hacer lo imposible, fotografiar a todos y cada uno de los tantos artistas, gestores culturales y técnicos que hicieron y hacen aquí su trabajo. En Rosario y en la Lavardén, un ámbito donde también aprendieron a hacer esos trabajos, donde lo transformaron, donde lo mostraron y compartieron”.



“GUISO DE ARTISTAS”

Sobre el particular nombre de la muestra, el subsecretario de Gestión Cultural indicó que se decidió con afecto y el mayor de los respetos. “No podíamos encuadrar la relación espacio, pasillo, género y cantidad de artistas. Nunca nos cerraba la cuenta. Hasta que en un momento decidimos descontracturarnos y mezclar todo con todo y todos, como si fuera un gran guiso y la Lavardén es la olla”, comentó.

“El nombre generó polémica, y está bien que así sea, estamos abiertos al debate, al intercambio de ideas y escuchamos todo tipo de opiniones. Esto fue pensado desde lo simbólico, pero después nos dimos cuenta que esa palabra guiso, que es algo más que una comida popular, en este caso incluye todo, es una expresión más de diversidad”, remarcó.

“Las imágenes que ilustran esta muestra reflejan a decenas y decenas de artistas que han pasado y pasan por Lavardén con el propósito de compartir su arte y darle identidad cultural a la ciudad”.

Finalmente, la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, señaló que este “Guiso de Artistas” representa la “cultura que se respira en Rosario, pero que no es solamente de los rosarinos o los santafesinos, sino de todas y todos”.

Para la presidenta del Senado, “esas miradas de cada uno de los artistas que están reflejadas en la Sala de las Miradas de este maravilloso espacio es un lugar de encuentro, de reconocimiento y de homenaje a quienes hicieron y hacen grande a una ciudad que no tuvo fecha de creación, pero se convirtió en un lugar maravilloso”.