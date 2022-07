La Escuela Colón se prepara para festejar su centenario

La Escuela N° 479 Cristóbal Colón, ubicada en la esquina de bulevar Guillermo Lehmann y Chile, está cumpliendo 100 años. Este establecimiento educativo fue uno de los primeros fundados en Rafaela y cuenta con miles y miles de alumnos que pasaron por sus aulas.

Los preparativos para los festejos son muy importantes, porque no se trata de un acto a realizarse el 29 de julio. Por este motivo, chicos y chicas vienen trabajando hace más de un año con entrevistas a ex docentes y alumnos, y también han invitado a la comunidad a participar, a contar su historia en relación a la escuela.

Luego del acto central se va a realizar una cena de ex alumnos, donde se reencontrarán las distintas promociones. Para este evento, existe una cantidad de personas que ya tienen reservadas sus tarjetas para asistir.



EL PRIMERO DE MUCHOS

“El Primer centenario, ojalá sea el primero de muchos. La estamos llevando muy bien, con muchas actividades, con sentimientos que afloran a la piel, con la llegada de alumnos, de docentes, con actividades que los maestros proponen”, contó la directora de la Escuela Colón, Mónica Álvarez, quien junto a la vicedirectora, Adriana Evangelista, recibió al intendente Luis Castellano y parte de su equipo.

Posteriormente, manifestó que “es un año muy lindo para la escuela, muchísimas actividades Que venimos realizando desde el mes de abril y que se van a extender al mes de diciembre. Este es el año de La Colón. Y estamos de fiesta”.

“Cada docente trabajó con su grupo de acuerdo a su grado y cuando empezamos dijimos que iba a ser un gran desafío llevarlos a aquellos años. Se engancharon tanto, buscando fotos, haciendo notas a ex docentes, ex alumnos y lo viven de una manera que nos sorprende día a día”, agregó.



LOS VALORES QUE

FUIMOS APRENDIENDO

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, quien pasó la primaria en la Escuela Colón, remarcó que “tenía deseos de venir y encontrarme con este ámbito, ya que vuelven a la memoria las imágenes de maestros que forjaron nuestra identidad, compañeros, recuerdos de enseñanzas, los valores que fuimos aprendiendo en estas paredes y también de las travesuras que cometíamos de chicos”. “Es una mezcla de melancolía, emoción y deseo de caminar por estas aulas, por el patio y recorrer cada pequeño lugar que remontan a la infancia. Quiero agradecer a Mónica la posibilidad de recorrer las aulas y ver todos los cambios que la escuela ha tenido y también la sorpresa de encontrarnos con muchos compañeros que no veíamos hace mucho tiempo”, manifestó Marcelo Lombardo.



"DESDE EL ESTADO

ESTAMOS ACOMPAÑANDO"

“Estamos de visita nuevamente en la Escuela Colón. Una escuela que con sus proyectos y forma de gestionar, ha creado comunidad. Aunque su directora se sorprenda, no es sorpresa que pueda tener tanta convocatoria todo lo que están armando para celebrar en este centenario. Desde el Estado, como siempre, estamos acompañando”, sostuvo la secretaria de Educación, Mariana Andereggen. “El edificio tiene 100 años y necesita continuamente sus reparaciones y mantenimiento para que sea un lugar lindo, cálido y que acoja a los chicos que día a día recorren sus aulas y patios. Ahí estamos, complementando los aportes provinciales con el Fondo de Asistencia Educativa”.

Asimismo, Andereggen afirmó que “también estamos colaborando con algunos proyectos que tienen para los festejos. Nos ponemos a disposición para lo que surja en este tiempo. Nos contaron y vimos que hay un trabajo enorme, que involucran a chicos, docentes, personal y ex alumnos”.