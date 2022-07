Retiro de Andrea Dovizioso

El Campeonato Mundial de MotoGP va a perder a uno de los grandes animadores de la última época. Es cierto que hace tiempo que ya no encuentra su mejor nivel, pero el paddock sigue sorprendido por el anuncio del adiós de Andrea Dovizioso.

El piloto italiano va a poner punto y final a una carrera plagada de éxitos, ya que se retirará habiendo sido campeón del mundo en 125cc, cinco veces subcampeón en la segunda cilindrada y otras tres en la categoría de MotoGP.

Una envidiable ya que no son muchos los que pueden decir que a lo largo de su trayectoria han logrado 15 triunfos en Grandes Premios y un total de 62 podios en la máxima cilindrada.

"No correré, no hay razón y siempre he dicho que si no fuera competitivo no me quedaría porque no te diviertes cuando no luchas, especialmente después de 20 años de carreras", afirmó el piloto, que se retirará al finalizar esta temporada.