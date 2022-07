Creación del Consejo Consultivo Ambiental

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Tal como lo anunciáramos en la última sesión del Concejo Municipal tuvo ingreso un proyecto para crear el Consejo Consultivo Ambiental, elevado por el bloque de Juntos por el Cambio. Al respecto, el proyecto que pretende crear en el ámbito local el Consejo Consultivo Ambiental, sienta sus bases sobre todo en los vaivenes que en nuestra ciudad se fueron dando desde la "creación" del GIRSU y sus fallidos intentos de concretar su emplazamiento.

Hemos entrevistado a la concejal Carolina Giusti, quien junto a Santiago Dobler son los autores.

Seguidamente ofrecemos las respuesta de la legisladora local.

Enfatizó que "con el Consejo Consultivo se crea un ámbito de diálogo, consenso, intercambio de información entre diferentes actores y apunta a un objetivo claro y preciso, entre muchos otros, que es concretar de una vez por todas la instalación de una planta de tratamiento de los residuos.

Resaltó, por otra parte que, "el emplazamiento del consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - GIRSU ya se ha llevado consigo un sinnúmero de conflictos y ha dejado en evidencia que las políticas ambientales no ocupan en la agenda del Ejecutivo local un lugar preponderante. Los residuos en Sunchales prácticamente ya no se separan, no se conoce acerca del tratamiento de ellos y no se vislumbra en el corto y mediano plazo la concreción de la planta de tratamientos – Consorcio ambiental Girsu. Por eso tal vez la salida es descartar ese proyecto ambicioso, bajar las pretensiones y concretar un proyecto netamente local para el progreso de la ciudad que en algún momento fue "modelo" a seguir.

En otro pasaje señaló que la gestión ambiental hoy lleva presupuestado para el ejercicio económico 2022, millones de pesos que no sabemos a dónde van destinados concretamente y lo más gravoso no hay en nuestra ciudad un tratamiento acertado y adecuado de los residuos.

"Este proyecto de ordenanza encuentra sus bases en la necesidad de implementar medidas conducentes a la protección de la salud humana, de recursos naturales y asimismo la problemática ambiental que cobra una importancia cada vez mayor en la vida de todos nosotros.



Funciones que debe cumplir/Objetivos planteados: se contemplan objetivos Generales y Específicos. Entre los Generales están 1) Constituirse en un espacio participativo, multisectorial y multiactoral de intercambio de información, evaluación, consulta y generación de propuestas para la implementación de las políticas ambientales en el radio de nuestra ciudad y 2) Constituirse en el órgano consultor del municipio de Sunchales, con quien puede coordinar, planificar e implementar políticas ambientales.

Entre los específicos puedo destacar: 1.- Evaluar si el sistema de gestión ambiental cumple con las disposiciones planificadas; 2.- Arribar a objetivos y estrategias comunes para maximizar el aprovechamiento de los recursos existentes (equipamiento, espacios, financiación) y para la gestación de nuevos recursos que permitan el cuidado ambiental.

3.- Coordinar tareas y colaborar con los organismos oficiales y con organizaciones ambientales locales, provinciales, nacionales o internacionales que desarrollen acciones en el Municipio.

4.- Ser contralor del cumplimiento de las leyes y convenios nacionales, provinciales y municipales relativos al área, y de las políticas ambientales implementadas por el municipio y la provincia, velando por el cumplimiento, la transparencia y la equidad de las mismas.

5.- Analizar y emitir dictamen no vinculante.

6.- Desarrollar políticas ambientales de coordinación que tiendan a proponer, apoyar, estimular y ejecutar actividades que fortalezcan la actividad ambiental regional.

7.- Propiciar todo tipo de acción destinada a asegurar el derecho a la información de los vecinos con relación al cumplimiento de la presente Ordenanza, favoreciendo la difusión pública de todas las instancias relacionadas y toda acción que pudiese contribuir a la formación de la "conciencia ecológica" del ciudadano y a su activa participación en la solución de los problemas ecológicos.

Lo integrarían: el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y organizaciones, entidades y/o instituciones con Personería Jurídica o de probada actuación en el área ecológica o medioambiental. Además, el Consejo Consultivo Ambiental puede invitar a sumarse de modo temporal a representantes de Instituciones, Colegios de profesionales o especialistas en el tratamiento de temas específicos.