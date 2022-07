Explotó cohete para enviar personas a Marte y la Luna

La aeronave con la que Elon Musk pretende enviar personas y cargas a Marte, la Luna y otros destinos, sufrió un desperfecto técnico en los motores, por el cual todavía evalúan los daños.

De acuerdo a Crónica, las fallas suelen contemplarse durante la etapa de prueba, sin embargo, nadie esperaba que sucediera la explosión. Y a través de un video se pudo registrar el momento exacto del estallido, como también las llamas que surgieron en la base del propulsor.

A pesar de que la situación logró controlarse rápidamente, minutos más tarde, se observó un foco de incendio cerca de la plataforma que, se estima, fue producto del estallido.

Para evaluar el complicado panorama, Elon Musk se dirigió a la base con el fin de corroborar los daños y establecer un plan de contingencia.

NO FUE INTENCIONAL



Por otra parte, destacó que no fue una explosión intencional, sino que se encontraban durante “prueba de arranque en giro” de los motores, una que no involucra el encendido de los mismos. “Raptor tiene una secuencia de inicio compleja”, aseguró.

POSIBLES MOTIVOS

Por otra parte, sostuvo que uno de los posibles motivos de la explosión puede ser el “combustible criogénico”.

Y ratificó que “es un desafío adicional, ya que se evapora y crea un riesgo de explosión de combustible y aire en una atmósfera parcialmente compuesta de oxígeno como es la Tierra".