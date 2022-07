El Presidente recibió a dirigentes sociales

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada a referentes de las organizaciones sociales afines al Gobierno Nacional, en momentos en que las agrupaciones opositoras impulsan una serie de protestas para los próximos días.

El encuentro se produjo luego de que el Polo Obrero, sectores sindicales como la CTA Autónoma y el MTE de Juan Grabois anunciaron que el próximo miércoles 20 llevarán a cabo una gran protesta en todo el país, en tanto que la Unidad Piquetera realizará hoy otra marcha.

Entre los participantes estuvieron integrantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y la Tupac Amaru, los sectores que integran el Frente de Todos y algunos con representación en la administración pública.

Según supo NA, participaron Esteban "Gringo" Castro, Ángel Adolfo Borello, Cristián Javier Romo, Alejandro Garfagnini, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Laura Pugliese, Alejandro Abregú y Luciano Álvarez, además del diputado nacional Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos.

"El encuentro fue muy positivo porque estuvimos hablando de la situación a partir de los allanamientos a los comedores, merenderos, casas particulares de compañeros y compañeras, tanto en Capital, 3 de Febrero, La Matanza y en Jujuy, todas en la misma semana", expresó Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), al salir de la reunión.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que el Presidente "expresó su solidaridad respecto de los compañeros y se comprometió a recibirlos".

El dirigente de UTEP sostuvo que los anuncios que hizo la ministra de Economía, Silvina Batakis, no alcanzan para mejorar la situación económica del sector y dijo que espera que los convoque a dialogar.

"Nos tienen que llamar a discutir algunos de los temas vinculados a la economía popular. Hoy nos llamó el Presidente, es un primer diálogo", sostuvo Castro.

Sobre el programa de Batakis, señaló que los anuncios no son suficientes para abarcar los problemas de la economía popular, pero expresó: "No alcanza lo que dijo la ministra, nos tiene que llamar para discutir estos temas".