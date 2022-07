SEOM acordó con Rafaela y Esperanza y negocia en las otras localidades

Lo concertado significa que los agentes municipales y comunales perciban con el salario del corriente mes un incremento del 10% mientras que con el de agosto se abonará un 6% más.

Vale recordar que estas subas fueron fijadas en el acuerdo paritario alcanzado en los primeros días de marzo pasado, que consistió en un aumento del 6% en julio, 5% en agosto y otro 5% en septiembre. Con este adelantamiento se obtiene una mejora del 16% en dos meses en lugar de tres para mitigar el proceso inflacionario que golpea al país.

Lo conseguido por el gremio que representa a los trabajadores municipales y comunales del centro-oeste provincial tendrá implicancias en lo político, debido a que la FESTRAM (Federación Santafesina de Trabajadores Municipales) solicitó al Gobierno provincial la reapertura de paritarias y la respuesta fue negativa, pero también impactará en la interna que arrastra el sindicato porque, todo indica que profundizará las diferencias que, desde tiempo atrás, mantiene con el SEOM.

En ese contexto, lo convenido por el sindicato que lidera Darío Cocco tendrá como una de sus lecturas ineludibles que se logró precisamente en la ciudad de la que es oriundo el gobernador Omar Perotti y de esta manera se resiente el efecto de la huelga.



ESTRATEGIAS

OPUESTAS

Está claro que la intención de los dirigentes de la FESTRAM fue que la Casa Gris los convoque para forzar un nuevo acuerdo paritario, que luego se “baje” e imponga a todas las localidades de la Provincia, por encima de las posibilidades financieras de cada una de ellas, pero este propósito se malogró, y cualquier chance de sentarse a una mesa de negociación se esfumó por completo a partir de la presión que buscaron ejercer con una medida de fuerza.

En ese contexto, el acuerdo al que SEOM llegó con Rafaela y Esperanza en base a diálogo deja mal parada a la conducción de FESTRAM, que optó por una pulseada con la Provincia para fortalecerse y ganar terreno ante los gremios “díscolos”, pero la estrategia fue equivocada y los pone en una situación de incomodidad al tener que responder ante sus afiliados a los que llevaron a un conflicto con sus "patronales".

No sería de extrañar que la ya de por sí complicada relación que mantienen ambas conducciones se tense y desgaste aún más de lo que ya está.

Es importante aclarar que SEOM, a pesar de no estar en el órgano de conducción de FESTRAM, sigue siendo parte del gremio a nivel provincial a punto tal que mantiene sus aportes, pero el acuerdo que alcanzó se venía trabajando desde hace bastante, estaba muy cerca de cerrarse, y sumarse al paro lo hubiera hecho caer.



TÉRMINOS

DEL ACUERDO

El fin de semana pasado el SEOM solicitó a todos los 43 Jefes comunales y los 3 Intendentes en los que ejercen la representación gremial de sus trabajadores que anticipen los incrementos salariales y en los días siguientes hubo conversaciones que dieron, en primer lugar, frutos en las dos principales ciudades.

En la mañana de ayer, mientras se desarrollaba una reunión del cuerpo de delegados en la sede central del SEOM, en calle Brasil, se conoció que tanto el Gobierno rafaelino como la Municipalidad de Esperanza habían accedido al pedido y la noticia fue muy bien recibida.

Por ese motivo, no hubo voces discordantes y se decidió no adherir al paro de 24 horas anunciado por la FESTRAM. En el encuentro también se informó que se mantenían reuniones con el municipio de San Vicente y el resto de las comunas y las conversaciones estaban encaminadas en todas, y, a pesar de las diversas capacidades de pago se iban a asegurar tratos convenientes para el bolsillo de los trabajadores.

De esta manera, en toda la región el personal que depende de los Estados locales prestará este jueves los servicios normalmente.

Concretamente, lo convenido es que los agentes municipales y comunales perciban con el salario del corriente mes un incremento del 10% mientras que con el de agosto se efectivice un 6% más, pedido que tuvo respuesta afirmativa. En estas condiciones se hace lugar al pedido del SEOM para que los aumentos se terminen de abonar en el mes de agosto.



PARO Y

CORTES

Vale recordar que el plenario de Secretarios Generales de FESTRAM resolvió antes de ayer un paro total de actividades por 24 horas para este jueves, con cortes de rutas en distintos puntos de la Provincia y un paro de 48 horas con acciones gremiales para la próxima semana, de no efectivizarse la convocatoria a paritaria.

En el sitio oficial de FESTRAM se señala que se “intentó acortar a julio los tramos correspondientes al mes de agosto y septiembre, incluso se dieron reuniones con ese objetivo con representantes de municipios y comunas, pero no tuvo eco favorable en el Gobierno Provincial”.

“El Gobierno Provincial no ha dado respuesta a través de un llamado al diálogo en la negociación paritaria pese a los pedidos de esta Federación justificados ante la feroz escalada de precios que comenzaron a superar el acuerdo paritario que destruyen el salario”.

“FESTRAM intentó acortar a julio los tramos correspondientes al mes de agosto y septiembre, incluso se dieron reuniones con ese objetivo con representantes de municipios y comunas. Lamentablemente el Gobierno Provincial coartó cualquier tipo de entendimiento al no convocar a Paritarias”.

“FESTRAM no va permitir que el ajuste lo paguen los trabajadores/trabajadoras, sabiendo además, que el adelanto de los tramos de aumento paritario ya fue aplicado en años anteriores como forma de mantener el poder adquisitivo del salario, existiendo una recaudación de impuestos superior a la inflación y recursos suficientes para afrontar los reclamos que se realizan”.



PASIVOS, NO

El acuerdo celebrado, no se hará extensivo a jubilados y pensionados municipales debido a que sus haberes son pagados por la Caja de Jubilaciones de la Provincia, mientras que la actualización salarial de los activos la afrontan las arcas municipales. Los aumentos para el sector pasivo siguen ajustados a lo resuelto por la paritaria de marzo pasado.