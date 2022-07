Eletti ya está en el Complejo Penitenciario de Rosario

El subcomisario Gastón Exequiel Eletti, de 43 años, quien supo estar a cargo de la 5ta. Zona de Inspección, con incumbencia en Frontera, Josefina y su barrio Acapulco, fue trasladado desde la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional V donde estaba alojado, al Complejo Penitenciario Rosario, conocido como ORDER (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario), en las últimas horas, tal como adelantara este Diario en la víspera.

Se recuerda que Eletti ganó mayor protagonismo a partir del escándalo que sacudió la estructura orgánica de la Unidad Regional V con asiento en Rafaela, provocando su intervención por orden del ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna.

Eletti permanecerá en el ORDER hasta tanto sea derivado a un sector especial para uniformados dentro de una unidad penitenciaria, probablemente en la zona de Rosario. Algunos trascendidos extraoficiales hablaban del penal de Piñero.

Otros tres policías que estaban alojados en Rafaela junto a Eletti, tuvieron como destino otras dependencias penitenciarias del sur provincial, apuntó en la víspera Diario Uno de la capital provincial.



EX JEFA ASIS

Por otra parte, la oficial y ex jefa de la Comisaría 6ª de Frontera, María Silvina Asís, involucrada en la misma causa que Eletti y por delitos compartidos, también fue trasladada, pero en este caso a la Alcaidía que funciona en la Unidad Regional XI departamento Las Colonias, con asiento en la ciudad de Esperanza.

Las medidas fueron dispuestas como consecuencia de la intervención de la Jefatura policial rafaelina, después que se conocieron los festejos del cumpleaños de la mujer del subcomisario Gastón Eletti que fueron realizados dentro de la Jefatura y difundidos en fotos e imágenes públicas en redes sociales.

El subcomisario Eletti, la oficial Asís y otro oficial de la Brigada Motorizada de Frontera identificado como Juan Manuel Villafañe, están detenidos con prisión preventiva sin plazo, según lo dispuesto por la jueza en lo penal de Rafaela, Cristina Fortunato, quien ordenó la medida a comienzos del mes de febrero de este año.

Los tres ex funcionarios policiales están acusados de protagonizar graves delitos en el ejercicio de sus funciones policiales, liderar una asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, exacciones ilegales, usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.