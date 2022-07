Sexto día del FTR22: continúan las funciones en salas y al aire libre

A las 15:00, en Plaza del Caudillo Güemes (ubicada en E. Galassi y J. Gálvez), estará nuevamente el “Grupo Jaracanda” realizando la previa del espectáculo “Gùshi. Historias con diábolos”. Cabe aclarar que en caso de mal clima, se realizará en el Anexo del Centro de Educación Física N°19.

Continuando con la temática circense, Gùshi es una propuesta poética e intensa. Un espectáculo para toda la familia donde las historias del público son emociones compartidas, el circo un lenguaje, los diábolos un libro abierto.

Por otro lado, con funciones a las 15:00 y a las 17:00, en el Cementerio Municipal de Rafaela, tendrá lugar la obra teatral, “Nada de carne sobre nosotras”. Esta es una adaptación de cuentos de Mariana Enríquez por Analía Couceyro.

Simultáneamente, en el Aula C del C.C del Viejo Mercado, se llevará a cabo la obra “Tic tac, el héroe del tiempo”, para toda la familia. La sinopsis dice lo siguiente: “Cada mañana, Tic Tac, un antiguo reloj despertador, da cuerda a su entrañable colección de relojes en cuyo interior se atesoran y resguardan momentos felices. Repentinamente, se verá amenazado al recibir un tentador obsequio del ambicioso Wifi, un modernísimo teléfono, que detrás de su inocente apariencia, oculta intereses peligrosos que complicarán su existencia. “Tic Tac, el héroe del tiempo” es una romántica aventura llena de emoción, humor y poesía visual, que cautivará a públicos de todas las edades”.

A las 18:00, en el Cine Belgrano, las familias podrán disfrutar de “Yatencontraré”, de Daniel Casablanca (integrante de Los Macocos) y Guadalupe Bervih. “En la Aldea Miní, una minúscula aldea litoraleña de tan solo dos casas, dos familias, los Pereyraté y los Garciareté viven apaciblemente, pero guardan un secreto… Un sapo, un chancho, un yaguareté, un yacaré y Teresita y Mateo son los protagonistas de esta hermosa, poética y divertida historia de inspiración guaraní”.

Las funciones nocturnas estarán a cargo de “Imprenteros” y “Yo también quiero ser un hombre heterosexual”.

“Imprenteros” será a las 21:00 en el Teatro Lasserre. Este biodrama, de Lorena Vega y Hnos, es una obra de teatro documental que revisita el lugar perdido por tres hermanos. La imprenta del conurbano bonaerense argentino en la que se criaron rodeados de papeles, tintas y guillotinas, y que les fue arrebatada. Con videos, fotos y bailes, se reconstruirán los sucesos que llevaron a la imprenta a su desaparición. En Imprenteros participan los protagonistas reales de la historia que se interpretan a sí mismos, junto a un equipo de actrices y actores profesionales, a cargo de recrear las situaciones. Es un encuentro de distintas disciplinas artísticas y laborales; enmarcado por una mirada femenina sobre el universo del oficio gráfico. Al mismo tiempo es el retrato de una familia atravesada no sólo por el oficio sino por la pertenencia a una clase social que resiste a las vicisitudes de un país. Un espejo para todos, de una marca de época que muestra sus cambios y sus resistencias.

Por otra parte, “Yo también quiero ser un hombre heterosexual” cuenta con su segunda y última jornada. A las 21:00 y a las 23:00 podrá disfrutarse esta comedia dramática en el Centro Cultural La Máscara.



Entradas disponibles

Tanto en boletería web como en boletería presencial, pueden adquirirse entradas para las funciones destinadas para toda la familia que se realizarán en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de “Yatencontraré” (jueves 14, 18:00) y “Perdiendo el tiempo” (viernes 15, 18:00). Por su parte, también destinada para toda la familia, las entradas únicamente en boletería presencial para “Misterio (una obra de una obra)”, que se realizará el sábado 16 a las 15:00 y a las 17:00 en el Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Para el día sábado, para toda la familia, destinada a mayores de 10 años, quedan entradas gratuitas en boletería presencial para el espectáculo “De Sobremesa” de La Mistonga.

En cuanto a espectáculos para público adulto, quedan entradas disponibles para “Imprenteros”, que se realizará en jueves 14 en el 21:00 en el Teatro Lasserre; para “Rota”, que se realizará el sábado 16 a las 21:00 en el Teatro Lasserre; y para “The Big Mountain” que brindará 2 funciones en el Centro Cultural La Máscara el sábado 16 a las 15:00 a 17:00.

La boletería presencial está habilitada en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (ingreso por Carcabuey) de 14:00 a 17:00, mientras que la venta web se realiza desde www.rafaeala.gob.ar/festivaldeteatro y deben canjearse en la boletería todos los días de 8:00 a 20:00. Las entradas tienen un costo de $300 para las obras destinadas a toda la familia, y $500 para las destinadas a público adulto.