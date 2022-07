Ley automotriz autopartista

Usualmente enredada en los problemas de la economía y en especial de la política, la Argentina dio un paso distinto a comienzos de este julio cuando la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que declara al complejo Automotriz - Autopartista como industria estratégica, otorgando por tanto a todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes nacionales.La iniciativa es particularmente esperada en un sector de la industria autopartista y metalmecánica rafaelina, que emplea a miles de trabajadores a nivel local. Si la ley, más allá de que aún resta su tratamiento en el Senado de la Nación, finalmente se implementa puede implicar un aumento de la competitividad de las empresas autopartistas, lo que significa que pueden crecer, elevar su producción y de esa manera generar nuevos puestos de trabajo. La ecuación suma desde todos los lados.El Ministerio de la Producción nacional efectuó una radiografía del sector en la Argentina, en la que se destaca que 13 terminales automotrices producen autos, pick ups, comerciales livianos, camiones, buses y autopartes, y más de 400 autopartistas fabrican sistemas de climatización, de escape, suspensión, transmisión, neumáticos, baterías, bombas, filtros, piezas estampadas, piezas plásticas, partes de motor y asientos, entre otras.​ El sector genera 650 mil empleos industriales en la Argentina, 200 mil en forma directa y 450 mil en forma indirecta, se indicó durante el tratamiento del proyecto en Diputados.En cuanto al potencial, en 2020, en el marco de la pandemia y las restricciones sanitarias, las terminales locales produjeron 269.592 vehículos, muy por debajo del récord de producción que se registró en 2011, con 828.771 unidades, en un contexto en el que las automotrices ya anticipaban estar en condiciones de alcanzar la cifra de un millón.En 2021 se produjeron 434 mil unidades en la Argentina, lo que refleja un crecimiento del 69% frente al año anterior. El nivel de exportaciones llegó a 259 mil unidades, con un aumento del 88%. Hasta el mes de mayo de 2022, creció 27% en la cantidad de unidades producidas y similar porcentaje en unidades exportadas.El año pasado se exportó un 54% de la producción nacional por un valor de US$ 3.320 millones; y se importaron 177.733 vehículos por un total de US$ 2.194 millones. Este intercambio de unidades terminadas que resultaría positivo se transforma en un abultado déficit de US$ 4.958 millones al incorporarse el sector autopartista, aunque está lejos también del rojo histórico que se registró en 2017 por US$ 13.343 millones.De acuerdo al proyecto, las medidas de incentivo están orientadas a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales. En ese esquema, los proyectos de fabricación de vehículos deberán contemplar un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros 3 años de producción y del 20% los siguientes dos años, y en el caso de motorizaciones será de 10% durante los primeros 3 años y 15 % en los siguientes dos.Una fortaleza del proyecto de ley Automotriz Autopartistas fue el proceso participativo que permitió a los actores de la cadena hacer aportes al texto.Ahora que la Argentina está partida al medio o en mil pedazos, según visiones optimistas o pesimistas pero al fin y al cabo realistas, sería positivo impulsar un proceso participativo idéntico para definir una política agroindustrial por consenso. El campo no necesita incentivos como la industria automotriz, pero sí requiere reglas claras que ordenen, tranquilicen y den previsibilidad para que se pueda planificar. Será el camino para optimizar las inversiones y, sobre todo, aumentar los resultados de las mismas. Sería una gran respuesta del Gobierno en tiempos de incertidumbre y después de una protesta de los productos agropecuarios.