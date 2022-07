Concierto de Juan Pablo Jofré

(CNN Radio Argentina). - Juan Pablo Jofré, bandoneonista argentino, conversó el pasado martes con CNN Radio previo al estreno del “Doble concierto N°1 para violín y bandoneón con orquesta de cuerdas, piano y percusión”.

El bandoneonista se presentará el viernes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) como invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional y el sábado 16 de julio en San Juan, provincia natal, junto al pianista Iván Rutkaufka y el violinista Gustavo Mulé en el auditorio Mozarteum.

“Estoy agradecido que la Orquesta me traiga por cuarta vez para poder presentar el concierto para violín y bandoneón”, expresó en contacto con Adrián Puente en Al Fin y Al Cabo.

Respecto al auditorio Mozarteum de San Juan, Jofré dijo: “En los últimos 15 años he tocado en muchos países y esta sala está a un nivel internacional al igual que el CCK”.

Jofré, contó que este “fue un trabajo muy grande que me llevó un año y medio porque es muy difícil escribir música para todos los instrumentos de la Orquesta. Esta pieza fue grabada junto a la Orquesta Orpheous de Nueva York”.

“Este concierto ha sido tocado en Rusia, Italia, España, Taiwán y Estados Unidos y este viernes va a ser el estreno latinoamericano. Va a ser muy especial”, detalló el músico.

Juan Pablo Jofré reside actualmente en Nueva York y explicó el por qué: “Me fui hace 15 años porque muchos de mis ídolos vivieron ahí y me llamaba la atención”.

Uno de sus ídolos fue Astor Piazzolla y recordó: “Fue el músico que nos abrió las puertas a todos los músicos argentinos y llevó el tango a las primeras ligas. Permitió escuchar el tango de otra manera y saber que el tango merece el mismo respeto que la música clásica”

El sábado, Juan Pablo volverá al Mozarteum, sala donde dijo escuchar “los mejores conciertos” de su vida.