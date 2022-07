Entre los oradores se destacó el mensaje de los Productores Unidos de Rafaela (PUR), la joven agrupación de autoconvocados de la ciudad que surgió hace unos años con motivo de la defensa de quienes producen en el periurbano rafaelino, desde donde vienen bregando por un mensaje a la población, de que ellos producen de manera sustentable y amigable con el medio urbano.

Marcos Del Fabro fue quien tomó la palabra, en un claro mensaje dirigido a los funcionarios políticos: “debemos recordarle a la clase dirigente que es tiempo de que cumplan con el voto que los contrató para que trabajen por el bien común; que demuestren que saben hacer aquello por lo que se los eligió; que aprendan que no son dueños de nada y menos de nuestra segura confianza; y que las elecciones son un método de selección de personal idóneo y no carreras para festejar cada cuatro años como un fin en sí mismo”.

El referente de PUR enumeró todos los contratiempos que hoy sufre el sector y pidió “más gobernanza”, entendida como “la eficacia, la calidad y la buena orientación de la intervención del Estado”. Y propuso: “dejen producir a las manos que lo saben hacer; alienten a los jóvenes a creer, inventar y hacer realidad lo que sueñan y convenzan a los viejos de que no lo hicieron en vano, que valió la pena su esfuerzo”.



EL DERECHO DE LOS RURALISTAS

Hasta Rafaela llegaron referentes de la región para participar del acto en la plaza, como los presidentes de las rurales de Sunchales y Humberto, Mariano Erba y Alejandro Brignone, respectivamente.

“Tratamos de explicarle a la sociedad que nuestro malestar no es sólo económico, sino más bien general y como país, donde todos estamos mal o peor que antes; nosotros no somos formadores de precios, queda demostrado que una vez que nosotros entregamos la leche, o vendemos el grano o el animal, siempre somos un extremo de la cadena, como lo es el consumidor, y en el medio hay de todo, por lo que nuestra única alternativa siempre ser lo más eficientes posible, evitando trabajar a pérdida en tiempos como estos”, detalló Erba.

“Nuestro único propósito no es la rentabilidad, nosotros también invertimos, generamos mano de obra, recursos para nuestros pueblos que dinamizan las economías del interior”, definió el ruralista sunchalense.

Respecto a las polémicas declaraciones del ministro Domínguez en la previa del 13J, diciendo que la manifestación del campo era una “innecesaria confrontación”, el directivo ruralista respondió: “en absoluto; nosotros mantenemos el diálogo con el Ministerio, pero nuestras bases nos pedían que manifestemos lo que nos está pasando, además, lo hacemos con respeto a los demás, y tenemos derecho a hacerlo”.

Por su parte, Brignone remarcó que lo que terminó de colmar el vaso fueron “los problemas con el combustible”, que encarecieron y demoraron las labores del sector, además de “las retenciones a las exportaciones, el desdoblamiento cambiario y medidas que van en contra nuestra; no pedimos privilegios ni concesiones, simplemente que nos dejen hacer lo que sabemos, producir”.

Dijo que “el productor no está acostumbrado a movilizarse para protestar, cortar rutas o parar, porque en el campo nunca se para, pero cuando necesitamos hacerlo, elegimos que sea de esta manera, sin molestar a nadie pero visibilizando nuestro problema”, expresó el humbertino, que también adhirió a su colega de Sunchales, al decir, “nosotros también sentimos que tenemos derecho a reclamar”.



LA VOZ DE LOS COOPERATIVISTAS

“La concentración de hoy, pacífica y sin molestar a nadie es para llevar el reclamo de todos los productores, con epicentro en la localidad de Gualeguaychú con la Mesa de Enlace, y también en cada ciudad o al costado de una ruta, tal como está sucediendo en todo el país”, le dijo a LA OPINIÓN, Felipe Tavernier, referente cooperativista de la región y miembro de CONINAGRO en la Mesa de Enlace Provincial.

“La problemática excede lo sectorial y tiene que ver con la macro del país, hoy afectan a todos y no permiten sostener los sistemas productivos; entre nuestras demandas puntuales, está el tipo de cambio diferenciado que hace que vendamos con un dólar pero que compremos nuestros insumos con otro, la presión impositiva, las retenciones y la inflación, ya que nosotros nos somos formadores de precio sino tomadores, y también los problemas de provisión de combustibles y fertilizantes en plena campaña, todo eso nos paraliza y no impide que hagamos lo que sabemos hacer, producir”, remarcó Tavernier.

En relación con la postura ambigua que mostró CONINAGRO en los últimos reclamos del campo, incluso poniendo en duda la participación en este cese de comercialización, el cooperativista explicó: “nosotros tenemos una génesis diferente al resto de las entidades, porque no sólo contamos en nuestras cooperativas con productores primarios, sino que también lo tenemos en nuestras federaciones, sistemas industriales y comerciales que llegan a las góndolas, por ello, un paro entendemos que no es la medida más apropiada para nosotros, que significa un daño económico muy grande; de todos modos, porque somos orgánicos y nuestros productores nos pidieron participar en la medida, es que hoy estamos acompañando”.

Para Tavernier, “el mensaje final de esto debe ser exigirle al Gobierno el diálogo, y que a través del consenso, logremos una serie de medidas que transformen a esta debilitada Argentina en una potencia productiva”.