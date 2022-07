Ruralistas de la región elevaron sus demandas al Gobierno

En la fría mañana de ayer, productores y dirigentes agropecuarios de la región, entre ellos ruralistas locales, de Sunchales y Humberto, Productores Unidos de Rafaela, federados de Pte. Roca y cooperativistas de Pilar en representación de CONINAGRO, se reunieron en la vereda norte de la plaza 25 de Mayo, para realizar un modesto pero elocuente acto, elevando la proclama de la Jornada Federal de Demandas que impulsó la Mesa de Enlace en todo el país.

Una asistencia de aproximadamente 50 productores, bajo la consigna “Reglas claras y Soluciones urgentes”, llevó a cabo una pacífica manifestación con banderas argentinas, replicando lo que sucedió en varios puntos del interior simultáneamente, según lo estipulado por las cuatro entidades más importantes del sector.



“NOS MIENTEN Y FALTAN EL RESPETO”

Con un enfático discurso, la presidente de la Rural de Rafaela, Norma Bessone, encarnó los motivos que impulsaron a los productores a concretar en este “13J” un contundente cese de comercialización de granos y hacienda en todo el territorio nacional.

“Cada argentino hoy despertó más agobiado que ayer y también con más incertidumbre, porque no sabemos con qué noticia disparatada sobre la economía, la justicia o la política nos va a sorprender”, dijo, al tiempo que lamentó que “nuestros hijos vean en Ezeiza su futuro”.

La dirigente expresó el sentimiento de quienes producen en el país, ante tanto destrato hacia el sector que genera el 70% de las divisas que ingresan a la economía argentina. “Nos mienten y faltan el respeto negando la realidad, subestimando nuestro entendimiento y nuestros esfuerzos; señores, en este país lo único que crece desgarrando a la sociedad, es la pobreza”, enfatizó en clara referencia a la clase política y los recurrentes obstáculos que provienen del Gobierno.



EL USO DISCRECIONAL DE LAS RETENCIONES

Bessone apeló a cifras que el común de la sociedad desconoce, a la hora de comprender el relato oficial que los acusa de ser formadores del precio de los alimentos. “El sector productivo viene sosteniendo al país con sus recursos; respecto al nivel de exportación de alimentos, el cual se estima podría alimentar a 400 millones de personas, el Estado retiene en impuestos para su uso discrecional el 65% de esa producción”, expresó la presidente. “Falta gasoil, no hay insumos, la inflación moviliza la diversidad de monedas que complejiza todo aún más, encima la sequía que viene golpeando fuerte y ahora un Proyecto presentado por el senador oficialista Oscar Parrilli que aspira a sumar otra retención encubierta”.

En este sentido, “exigimos a los legisladores que representen al ciudadano de a pie, que conozcan sus problemas y sus sueños, que formulen proyectos realizables esenciales que reafirmen nuestra economía y no que se alineen mansamente como corderos detrás de objetivos personales propios o de alguien que quiere escapar de la Justicia”, enfatizó Bessone.

Y clamó porque “todos los funcionarios de este gobierno y de los que aspiran a serlo, desde cada puesto, se hagan responsables de conducir nuestro futuro hacia un país digno, creíble, estable y serio”.



CONSENSO Y COMPROMISO

La presidente de la Rural rafaelina finalizó su discurso ofreciendo todo lo que el sector puede ofrecer a la coyuntura y el futuro del país: “nuestra disposición para participar atentamente en la solución de la coyuntura, aportar conocimiento, experiencia, capacidad de trabajo, madurez en la búsqueda de consensos en cuestiones de trascendencia”, destacando que se necesita “un compromiso real” de la dirigencia para elaborar “un Plan de Estabilización de las Variables macroeconómicas”, que aporten “previsibilidad y certidumbre”.

Al margen de que no se convocó a mucha gente en un día y horario plenamente laboral, sin ocasionar cortes de calles o malestar en el tránsito citadino, quedó de manifiesto como una señal de la unión del campo, la alta representatividad de la concurrencia, ya que hubo dirigentes de Federación Agraria, CONINIAGRO, los Productores Unidos de Rafaela y ruralistas de Sunchales y Humberto, entidades hermanas de la Rural rafaelina.

En diálogo con LA OPINIÓN, al término de su discurso, Bessone admitió que “lo que pretendemos con esto es marcarle al Gobierno que el sector está firme, con presencia en muchos lugares del país, y que no vamos a aceptar más los avasallamientos del Gobierno”.