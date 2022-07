La Agencia de Trata detuvo a 706 personas

La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvo a 706 personas en el primer semestre de 2022.

Los detenidos corresponden a procedimientos realizados por la Comisaría de la Mujer relacionados con delitos de abuso sexual o violencia de género en toda la provincia de Santa Fe.

Asimismo, la Agencia llevó adelante 320 allanamientos que dieron como resultado el secuestro de 50 armas de fuego, 2900 municiones y la incautación de casi 10 kilogramos de marihuana (9,927 gramos).

En tal sentido, la directora de la Agencia, Analía Noval indicó que, "es de destacar que en estos últimos meses gracias a que las mujeres se han animado a denunciar los hechos, tenemos 9.290 investigaciones encaminadas, por ello es importante que las víctimas puedan acercarse a denunciar y que sepan que la Agencia esta para acompañarlas en este difícil proceso".

En cuanto a la Brigada de Femicidios, esta realizó 10 detenciones, hubo 7 hechos esclarecidos y 23 intervenciones.

Cabe destacar que la Comisaria de la Mujer trabaja las 24 horas los 365 días del año en todo el territorio provincial.



VIOLENCIA

DE GENERO

Según la Ley 26.485, la violencia de género incluye cualquier acto violento o agresión ejercida por un hombre a una mujer, en un entorno de desigualdad y dominación que puede provocar daño a la integridad física, sexual o psicológica, ya sea en un ámbito público o privado. Existen cinco tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica-patrimonial y simbólica.



LEY ALEJO

No obstante lo dicho, es justo agregar que numerosas organizaciones a lo ancho y a lo largo del territorio provincial y nacional, tales como Ni Uno Menos, Verdad y Justicia Rafaela y Santa Fe, promotoras de la Ley Alejo (por el caso de Alejo Oroño), vienen insistiendo en los últimos meses en toda la geografía de nuestro país a que la Justicia también entienda la violencia de género a la inversa, es decir cuando un hombre es la víctima muchas veces amparado en malentendidas ideologías de género, a través de falsas denuncias de mujeres, que se está volviendo costumbre en distintos ámbitos judiciales de todo el país.

La Ley Alejo está inspirada en el caso de Alejo Oroño, un joven de Hurlingham (Buenos Aires) que fue asesinado en febrero de 2021 de un puñal en el corazón por su expareja. Por ser hombre, le daba vergüenza denunciarla y cuando se animó a hacerlo, en la comisaría no se la tomaron por ser varón. A partir de su caso, se redactó el proyecto que lleva su nombre, con la finalidad de igualar la protección de la Justicia del hombre y la mujer, entendiendo que la violencia no tiene género.