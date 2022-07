La vicepresidenta Cristina Kirchner percibe dos pensiones vitalicias, la que le otorgó la Administración Nacional de la Seguridad Social por haber sido presidenta de la Nación y la que le corresponde como viuda del ex mandatario nacional Néstor Kirchner, por un total de 4 millones de pesos. La jubilación mínima aumentó en este mes de julio a 37.524 pesos. Y en caso de prosperar el proyecto ya presentado en la Cámara de Diputados, un beneficiario del Salario Básico Universal cobraría 14.000 pesos. El modelo kirchnerista en su máxima expresión de desigualdad buscando consolidar la pobreza estructural porque el clientelismo político garantiza la continuidad, a través del voto cautivo, en el poder. Todo a partir de la demagogia.Ahora bien, el debate por este Salario Universal recién despega en la Argentina, aunque la nueva ministra de Economía consideró con sentido común que el país no está en condiciones de financiar una política social tan ambiciosa. Los autores del proyecto legislativo nunca aclararon cómo se generarían los recursos para solventar tamaño subsidio.De acuerdo con el proyecto presentado por el Frente de Todos, el salario básico universal estaría destinado a personas de sectores vulnerables. Se calcula que abarcaría a 9 millones de personas, prácticamente el 20 por ciento de la población total del país estimada en 47 millones según el reciente Censo Nacional.De acuerdo al análisis del portal Chequeado, lo propuesto en el país, aunque se lo menciona como un sinónimo, difiere de lo que se conoce como ingreso universal o renta básica, un ingreso periódico y sin límite de tiempo para toda la población de un territorio por el simple hecho de ser ciudadanos, sin distinción de estrato social. Los especialistas consultados coincide en que tanto el SBU como el ingreso universal son inviables actualmente para el país.El SBU se establece en el proyecto como una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”, que tiene como equivalente el monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo último fue de $14.401, según datos del INDEC. Está dirigido a personas de entre 18 y 64 años y exceptúa a aquellos que ya reciben ingresos por algunos programas sociales, como el Progresar o el Potenciar Trabajo. A cambio, el proyecto exige la finalización de los estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral; talleres de profesionalización del trabajo doméstico o desarrollo de actividades sociocomunitarias.Según Chequeado, lo que se propone en la Argentina difiere de lo que se conoce como ingreso universal o renta básica, que es una suma mensual a cuenta del Estado que reciben los ciudadanos, por ejemplo, para compensar un trabajo de menos horas y menos salario. El economía Eduardo Levi Yeyati explicó que el ingreso universal suele pensarse como distribución de la riqueza. Es decir, si un país crece mucho con ingresos concentrados (por ejemplo, porque la tecnología elimina trabajo o abarata salarios), un ingreso universal fondeado con impuestos progresivos ecualiza ingresos y preserva la demanda y el crecimiento.En la Argentina el SBU es un concepto diferente, ya que se está evaluando como un ingreso segmentado para cierto grupo de la población. Según Levi Yeyati, la medida provocaría más emisión e inflación, más estrés financiero, menos crecimiento y menos empleo. El camino a la inclusión, agrega el especialista, es otro: formación; reforma tributaria para la formalización; acceso al crédito, al transporte y al hábitat. Y estabilización, porque las crisis también excluyen a los más vulnerables, que pierden con la inflación y con el estancamiento de la economía.Según cálculos de Nicolás Dinerstein, licenciado en Economía Política por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), si se estableciera un ingreso universal para personas de entre 15 y 64 años, basado en la Canasta Básica Alimentaria promedio (con datos de 2017), podría significar un costo de 6,3 puntos del PBI.Inviable, insostenible e implosivo.