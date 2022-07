Sportivo visita a Vila

Este miércoles se pondrá en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que jugarán Argentino Vila y Sportivo Norte. El encuentro comenzará a las 21.30hs y se jugará hoy debido a que el Negro tendrá Copa Santa Fe, el próximo sábado (recibe a Atlético Tostado 15hs).



Nuevos valores. Desde esta fecha las entradas, en la Primera A, tendrán un valor de $600, la general y de $300 Jubilados. En la Primera B, por votación, se decidió mantener los precios que estaban en vigencia.



Así se juega: Hoy: 21.30hs Arg. de Vila vs Sportivo Norte. Jueves 14/07: 22.00hs Unión de Sunchales vs Bochazo, Dep. Tacural vs Atlético (MJ). Viernes 15/07: 21.00hs Atlético de Rafaela s Dep. Libertad, 22.00hs Florida de Clucellas vs Ben Hur. Domingo 17/07: 15.30hs Brown vs Dep. Aldao, Arg. Quilmes vs Dep. Ramona, Talleres (MJ) vs Peñarol. Lunes 18/07: 21.15hs 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado.



LAS POSICIONES: Ben Hur 9, puntos; Dep. Ramona 9; Brown San Vicente 7; Dep. Libertad 6; Dep. Tacural 6; Ferrocarril del Estado 5; Argentino Quilmes 5; Dep. Aldao 4; 9 de Julio 4; Sportivo 4; Atlético de Rafaela 4; Peñarol 4; Atlético María Juana 3; Unión Sunchales 1; Bochazo 1; Arg. de Vila 1; Florida de Clucellas 1; Talleres de María Juana 0.



TALLERES, CON NUEVO DT

La derrota 2-0 ante Ben Hur, el último domingo, terminó de definir la salida de Gastón Esborraz como entrenador del principal equipo de Talleres de María Juana.

El flojo comienzo en el torneo Clausura masculino de la Primera A, en la Liga Rafaelina de Fútbol, con tres derrotas al hilo, hizo que Esborraz tomara la decisión de renunciar a su cargo y desde ayer el ‘Loco’, Exequiel Perrone, tomó las riendas del equipo. La división reserva será dirigida por Diego Paira, según anunció el propio Talleres en sus redes sociales. A su vez, Julio ‘Pacha’ Naz, se sumó como entrenador asistente al cuerpo técnico mayor.