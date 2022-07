River y Barracas Central, por 16avos de la Copa Argentina

River Plate, envuelto en un presente turbulento por la seguidilla de derrotas, enfrenta este miércoles a Barracas Central, en un encuentro válido por los 16vos de final de la Copa Argentina. El partido se juega desde las 21.30 en el estadio Único de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisación de la señal de cable TyC Sports.

El conjunto “millonario” accedió a esta instancia del torneo federal tras dejar en el camino a Laferrere con una goleada por 5-0 en los 32vos. de final. En el marco de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en cambio, el equipo conducido por Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas: 3-2 ante Huracán y 2-0 frente a Godoy Cruz, por las fechas 6 y 7, respectivamente.

River se ubica en la 15ta. posición con ocho unidades, a siete puntos del líder Newells Old Boys (15). Los de Nuñez, además, acaban de ser eliminados en la Copa Libertadores por Vélez, en los octavos de final y en medio de una polémica con el VAR y el árbitro chileno Roberto Tobar, quien anuló un tanto del delantero Matías Suárez por una supuesta mano que le hubiese permitido a los millonarios acceder a los penales para definir el pasaje a cuartos.

Barracas Central, por su parte, llegó a esta instancia luego de la goleada por 4-1 ante Acassuso, mientras que en el torneo local viene de dos victorias consecutivas: 2-1 ante San Lorenzo y 2-0 frente a Talleres de Córdoba. El entrenador Alfredo Berti repetirá el mismo equipo que se impuso ante la “T” en condición de visitante el último fin de semana.



OTROS PARTIDOS. También hoy jugarán por los 16avos de final Belgrano vs Estudiantes LP, desde las 16hs en cancha de Unión de Santa Fe; y a las 18.30hs lo harán Lanús vs Godoy Cruz, en el estadio de Belgrano de Córdoba.



Probables formaciones:



River Plate: Franco Armani; Mammana o Herrera, Jonathan Maidana, Paulo Díaz, Milton Casco; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.



Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Brian Blasi, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Facundo Mater, Carlos Arce, Juan Manuel Vázquez, Iván Tapia; Neri Bandiera, Bruno Sepúlveda. DT: Alfredo Berti.



Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Único de Villa Mercedes (San Luis).

Horario: 21.30 (TyC Sports).