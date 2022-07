Los árbitros para la fecha 24

En la tarde de ayer AFA estableció la programación y árbitros para la fecha 24 de la Primera Nacional, que se jugará desde el próximo jueves 14 al lunes 18 de julio. Atlético de Rafaela se presentará el domingo recibiendo a Brown de Adrogué, encuentro que comenzará a las 16.00hs y tendrá el arbitraje principal de Nelson Sosa. Los asistentes serán Roque Narváez y Diego Rojas Martínez. Como cuarto vendrá Adrián Franklin.

Por otro lado, la rafaelino Gisela Trucco, estará como asistente Nº 2 de Yamil Possi en Almirante Brown vs Almagro, el domingo a las 17.40hs (televisado por Directv).



El programa completo:

Jueves 14/07: 21.10hs (TyC Sports) Villa Dálmine vs Nueva Chicago (José Carreras). Viernes 15/07:15.00hs Riestra vs Quilmes (Jorge Broggi), 21.10hs (TyC Sports) All Boys vs Ferro (Sebastián Zunino). Sábado 16/07: 14.10hs (TyC Sports) Atlanta vs Tristán Suárez (Lucas Novelli), 15.00hs Temperley vs Dep. Madryn (Leandro Rey Hilfer), 15.00 Flandria vs Estudiantes RC (Sebastián Martínez), 15.30hs Gimnasia de Mendoza vs Mitre (SdE) (Lucas Comesaña), 15.30hs San Martín (SJ) vs Agropecuario (Andrés Gariano), 18.10hs (TyC) Deportes) Estudiantes BA vs San Martín (T) (Diego Ceballos). Domingo 17/07:15.00hs San Telmo vs Sacachispas (Juan Pafundi), 15.05hs (TyC Sports) Brown (PM) vs Chacarita (Nazareno Arasa), 15.30hs Gimnasia (J) vs Alvarado (Monzón Brizuela), 16.00hs Chaco For Ever vs Instituto (Julio) Barraza), 16.00hs Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué (Nelson Sosa), 17.10hs (TyC Sports) Belgrano vs Dep. Maipú (Mario Ejarque), 17.40hs Alte. Brown vs Almagro (Yamil Poss). Lunes 18/07: 18.05hs (TyC Sports) Güemes (SdE) vs Ind. Rivadavia (Luis Lobo Medina), 21.30hs Santamarina vs Def. de Belgrano (Rodrigo Rivero).