Francescoli confirmó la llegada de Pablo Solari

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Enzo Francescoli, manager de River, confirmó la llegada del delantero argentino de Colo Colo Pablo Solari, y dio detalles del mercado de pases del club que cerró el fichaje de Miguel Borja y las frustradas llegadas de Luis Suárez y Valentín Castellanos.

"Ya hemos acordado entre los clubes por Solari y avisamos en AFA. Quedan algunas cosas del contrato del jugador, pero creo que no va a haber ningún problema", reveló el directivo uruguayo sobre nuevo refuerzo que llegará al Millonario.

En la misma línea, Francescoli explicó las gestiones que lleva a cabo para mejorar el plantel de Gallardo: "Tratamos de mantenernos en silencio con las negociaciones hasta que suceden las cosas. Sino después ilusionamos a los hinchas y se hablan cosas que no son".

"Cuando un jugador decide por diferentes razones irse o finalizar su contrato, no hay mucho para hacer. Si un futbolista se sienta forzado a estar, es mejor que no suceda. Esperemos que no se vaya nadie, pero tendremos que estar atentos hasta fines de agosto", expresó en diálogo con TNT Sports sobre la posible salida de algunos futbolistas.

Por último, dio detalles sobre las gestiones que llevó adelante para incorpora a su compatriota Luis Suárez: "Hablé un mes y medio con él, estuvo muy cerca. Creo que si hubiésemos pasado a cuartos de la Copa Libertadores, hubiese venido a River".