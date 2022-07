Un exAtlético de Rafaela como refuerzo del Ciclón

BUENOS AIRES, 13 (NA). - San Lorenzo se movió rápido sobre el cierre del mercado de pases y sumó al defensor Gastón Campi, quien se hizo la revisión médica y firmará en las próximas horas para convertirse en el cuarto refuerzo.

Luego del triunfo en el clásico frente a Boca y la vuelta a los entrenamientos ayer, el DT Ruben Darío Insua recibió la buena noticia de que desde la entidad de Boedo cerraron el arribo de Campi, quien llegó libre de Yeni Malatyaspor de Turquía, y ya se hizo la revisación médica.

"La verdad es que no tenía pensado volver a Argentina, quizá tenía intenciones de seguir en Europa. Pero ante la posibilidad de San Lorenzo no lo dudé", comentó el futbolista antes de hacerse los estudios médicos.

El arribo del defensor de 31 años se produce tras la lesión del central Jeremías James, que tendrá para ocho meses de recuperación debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en el partido ante Boca.

Si bien todavía no firmó su contrato, Campi lo hará por 18 meses, en un préstamo con opción de compra en un valor cercano a los 500 mil dólares tras su arribo en condición de libre desde el fútbol de Turquía.

Esta no será la primera experiencia del futbolista en un equipo grande de la Argentina ya que realizó las divisiones inferiores, debutó y se consagró campeón en 2014 en Racing, también pasó por Atlético de Rafaela y Estudiantes de La Plata. Además, contó con pasos por dos clubes en Turquía (Trabzonspor y Karagumruk) y otros dos en Portugal (Desportivo Chaves y Arouca).

Por otra parte, Insua en la práctica contó por primera vez con la presencia del mediocampista Juan Ignacio Méndez, el tercer refuerzo, que llegó con el pase en su poder tras abandonar Talleres de Córdoba.