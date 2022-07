¿McLaren interesado en Sebastian Vettel?

Sebastian Vettel, timón del mega proyecto de Aston Martin, aunque hasta el momento solo pudo conseguir un sexto puesto como mejor resultado esta temporada, podría cambiar de equipo en 2023.

Si el piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, decidiera continuar el año próximo en la Fórmula 1, tendría una puerta abierta para incorporarse al equipo McLaren.

De acuerdo con publicaciones de la cadena BBC, sería el principal candidato a ocupar la butaca que podría dejar vacante el australiano Daniel Ricciardo, aunque desde la escudería todavía no se haya pronunciado.

De todos modos, la casa británica no descarta los nombres de Alexander Albon, Oscar Piastri y Colton Herta, aunque todo apunta a que estarían por debajo de Vettel en la consideración de McLaren.

Además, la futura alineación del equipo no está en manos de la cúpula de Woking en lo que al asiento de Ricciardo se refiere, ya que la cláusula que permitiría rescindir el contrato al término de esta temporada está reservada prioritariamente al piloto y no a McLaren.

Algunos medios estiman que Ricciardo podría llegar a un acuerdo con otra escudería, saltar a una categoría diferente o incluso anunciar su retiro.



POSIBLE REGRESO DE HONDA

Apenas dos años después de la confirmación oficial de la salida de Honda de la Fórmula 1, tras su regreso en 2015; y tan solo 7 meses desde que esta salida surtiera efecto, los máximos responsables de la marca del ala dorada han realizado acto de presencia en una prueba oficial del campeonato.

Entre otras cosas, los directivos de la marca japonesa analizaron las futuras relaciones que podrían establecerse ante un eventual regreso, que sería en la temporada 2026.

Los integrantes de su división de competición, HRC, asistieron a la undécima cita de la temporada disputada en el Red Bull Ring de Austria.

Honda podría volver a la máxima categoría en calidad de motorista a partir del cambio de reglamento, que supondrá la introducción de plantas impulsoras neutras en lo concerniente a emisiones de carbono.