Retornos y nuevas plazas para el Turismo Carretera

Por VÍCTOR HUGO FUX



En su carácter de entidad fiscalizadora de la categoría más popular del deporte motor nacional, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), tendría previsto introducir modificaciones en el calendario de la próxima temporada, respecto de la actual.

En ese sentido, ya se confirmó que tendrá su fecha la ciudad santacruceña de El Calafate, que habilitará su flamante autódromo con la visita del TC durante el intendente local Javier Belloni y Hugo Mazzacane, presidente de la entidad rectora.

También se decidió que la categoría estará regresando al autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, donde concretó su última visita en 2021. Sin embargo, en la actual temporada el coliseo porteño no tuvo fecha.

Pero además del tradicional escenario capitalino, podrían volver a tener fechas otros dos circuitos que tradicionalmente visitó el TC.

Se trata de los autódromos "Martín Miguel de Güemes" de Salta en el norte argentino y del "Ciudad de Río Cuarto", en la provincia de Córdoba.

El primero de esos trazados podría servir de marco a una competencia luego de 12 años, en tanto que en el Imperio del Sur cordobés no se corre desde hace 10 años.

También mostró su interés por organizar una fecha el autódromo "José Muñiz", de Río Gallegos, pero esa opción aparece como bastante compleja porque se deberán ejecutar importantes y valiosas obras para su aprobación, como la construcción de 2.000 metros lineales de paredones, ensanchamiento del pavimento en toda su extensión y nuevos recintos técnico y médico.

También se suma a la lista de interesados en organizar una competencia de TC, el circuito de Mar de Ajó, en la costa atlántica, pero debido a su prolongada inactividad, también deberá adaptarse a las nuevas exigencias que plantea actualmente la categoría.

De todos modos, lo expuesto no significa que todos los postulantes tengan sus fechas el año próximo, ya que las incorporaciones serían dos o un máximo de tres autódromos, en caso de mantenerse las 15 carreras actuales, aunque ese número podría extenderse a 16, según la dirigencia de la ACTC.

Para que los cambios sean posibles, se descartaría alguna de las tres pruebas que se disputan anualmente en la provincia de Entre Ríos, donde el TC corre desde hace algunas temporadas en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay.

Por ahora, son más las especulaciones que las precisiones, pero está claro que el interés que despierta la categoría más antigua del mundo se ve reflejado en los pedidos de los organizadores para asegurarse una plaza en el calendario.

Algunas fechas estarían virtualmente definidas, por cuestiones relacionadas con el interés que generan entre los aficionados y por la vinculación histórica que tienen con el Turismo Carretera, entre ellas, obviamente, el autódromo de Rafaela.