Se murió el Tato

Por Rafael Barreiro







Así de simple para él y así de complejo para los que nos quedamos, como siempre quedan los deudos, llenos de preguntas retóricas.

Salvando las distancias, si Hermann Hesse a su personaje en vez de Harry Haller lo hubiera llamado Julio Enrique Storero, los que conocimos a Tatillo hubiéramos sonreído en una suerte de aprobación…. Después de todo, si entre nosotros hubo alguien a quien le cupo el sayo de una suerte de lobo estepario, ese fue él. Haller fue una especie de exiliado de sí mismo que en Basilea se dedicó a la lectura y las artes, el tabaco y los vicios, mientras despreciaba la mediocridad y el conformismo. Nuestro amigo fue todo eso y también esa especie de híbrido entre hombre y bestia, pero esto último en el sentido de hombre-no-normal. Yo no diría exiliado porque para ello hay que tener un origen al que no se pueda volver, y él cada vez que quiso fue del mundo, no de un lugar. Y además, volvió de todo, como un Rolling Stone. Como Robertino en Mojacar o Julio en traslasierra, lo mismo da, tantas veces, como una novela que interpelaba nuestras defensas de burgués confort. ¿Cuánto talento es necesario tener para volverlo relativo, sin que importe si es anecdótico o si es la eterna tragedia dramática del artista ?

Así de simple y así de complejo. Como la vida. Como el Tato. Chau Tato… chin chin.