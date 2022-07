La 17ma edición del Festival de Teatro ya se vive en Rafaela

Tanto “Subite ahí” como “La Nave” y “Un hueco” tendrán nuevas funciones para que el público siga disfrutando de ellas.

A las 15:00 hs, en un nuevo espacio, el “Grupo Jaracanda” llevará a cabo nuevamente la previa de la presentación de “Subite ahí”. Este es la Plaza Colón, ubicada en calle Güemes y Edison. Cabe aclarar que, en caso de mal clima, se realizará en la Escuela Paul Harris.

“La nave” continuará con su horario habitual, de 15:00 a 19:00 en el Museo Histórico Municipal.

“Un hueco”, comedia dramática del mendocino Juan Pablo Gómez, también seguirá con el mismo horario: una función a las 19:00 y otra a las 21:00, en el Vestuario del Club Atlético.



ESTRENOS

Por otro lado, hoy el público se encontrará con tres estrenos: “Lo que esconden los libros”, “Las cargas” y “Los miedos”.

“Lo que esconden los libros”, de Ariel Varela, abre una nueva temática en el festival: teatro de títeres para toda la familia. Con dos funciones, a las 15:00 y a las 17:00, se llevará a cabo en el Aula C del C. C del Viejo Mercado. La sinopsis de esta obra dice lo siguiente: “Amattino invita a Silencio, a su escondite preferido, un lugar lleno de libros. Allí descubre que ella, hace tanto tiempo que no lee que se olvidó como hacerlo. Amattino le propone leer juntos una historia, para que pueda recordar, pierda el miedo a la lectura y se sienta capaz de disfrutarlo. El cuento que Amattino elige especialmente para leer con Silencio, es la historia de amor entre un gato y una golondrina. Un amor imposible para los demás, pero que ellos hacen posible, pese a las diferencias”.

La Compañía ha sido reconocida en los premios Atina 2018 en los rubros producción (Daniela Fiorentino- Casa de Títeres), dirección (Varela/Benbassat/Calbi), adaptación (Varela), diseño, realización de títeres y escenografía (Benbassat). Se presentaron en los festivales internacionales de Reconquista (Santa Fe) y Rada Tilly (Chubut); y en numerosos espacios culturales de CABA y GBA.

Además, “Las cargas” de Crhistian García, por Intento Antípodas, es una obra dramática que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música, “Remo Pignoni”. Dirigida a un público adulto, su sinopsis expone: “Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. Todo eso junto, a veces, y nada al mismo tiempo. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea nos arrastre, que haga suya nuestra carga”.

Dicho espectáculo se ha presentado en Casa Teatro Estudio con funciones en 2020 (febrero), 2021 (abril, septiembre y octubre) y 2022 (desde febrero).

Por último, “Los miedos” de Ale Gigena, por grupo Los Miedos, se realizará en el Centro Cultural La Máscara, como todas las jornadas de final del día. Es un espectáculo teatral donde la actuación, la música y las luces van creando imágenes en el momento a través del sentido que va dando un director en escena. Nada está preparado ni planeado, no hay guión, ni participación del público, ni personajes asignados. No se sabe hacia dónde va la narración en cada oportunidad, todo emerge en el presente. Hay actores, actrices, músicos, cantantes, iluminador, un director en escena. Hay miedo.

Esta obra realiza su 5ta temporada en el Teatro El Grito y se presentó en el Festival Clave, Centro Cultural Recoleta.

A su vez, Ale Gigena realizará un seminario de Gimnasia Actoral, en el estudio de danzas Viviana Musso, mañana, 14 de julio, de 13:30 a 16:00. Destinado a actrices, actores y estudiantes de teatro, este busca, a través de consignas de improvisación, entrenar la relación del actor con su propio cuerpo, su imaginario, su propia sensibilidad, con el fin de desplegar el potencial creativo que existe en cada uno. Se parte de la idea de usar lo que acontece como tesoro creativo. Liberando el control sobre lo que ocurre en las improvisaciones, se buscará que cada uno genere un contacto con lo que es vital y poderoso.