Lectura de "La Sapo" y desmontaje de la obra

Se realizará en el marco de la agenda de Actividades Especiales del FTR22. Tendrá lugar hoy, miércoles 13, a las 18:00 en el Espacio Cultural SEOM y estará a cargo de la actriz Eva Bianco y el director y actor Ignacio Tamagno. Esta actividad, destinada a público adulto, no requiere inscripción previa.

El Festival de Teatro, organizado por la Municipalidad de Rafaela con la cogestión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y del Instituto Nacional del Teatro, ofrece, además de las obras de su programación, una variada agenda de Actividades Especiales.

En esta oportunidad, se ofrecerá al público, de manera libre y gratuita, la lectura y desmontaje de “La sapo”, la cual estará a cargo de Ignacio Tamagno y Eva Bianco y se realizará hoy, miércoles 13 de julio, en el Espacio Cultural SEOM (Lavalle 1021).

En este encuentro se dará lectura a parte del material dramatúrgico que compone “La sapo”, proyecto escénico que se ha desarrollado a partir de una experiencia singular con el lenguaje: “A mi abuela le dio un ACV. Entonces me mudé con mi abuela. Por tres meses viví con ella y por tres meses la escuché murmurar dormida: insultar, entre maullidos, a sus fantasmas. Hasta que un día recuperó su voz. Y como yo pensaba que se moría, la grabé. Esta obra surge de la desgrabación del escrache que mi abuela hizo de mi abuelo (el ídolo de la familia), frente a mí, una de esas tardes que empezó a hablar”.

Cabe mencionar que “La sapo” es un work in progress que cuenta con la co-producción del Festival Internacional Buenos Aires y el Festival Santiago Off de Chile, con los apoyos del Festival de Rafaela, el C.C. La Parisina y la Højskolen Mors de Dinamarca. Se ha presentado en el Mercado FIBA 2021 y podrá verse en el FTR el próximo viernes en el Museo Municipal Usina del Pueblo.



SOBRE IGNACIO TAMAGNO

Es actor, director y escritor de teatro. Resultó dos veces ganador de la Bienal Arte Joven Buenos Aires en sus ediciones 2017 y 2019. Sus textos han sido galardonados por la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y el Fondo Nacional de las Artes. Fue artista becario del INT y el FNA en repetidas oportunidades. Diplomado en Escritura Creativa por la UNTREF, acaba de cursar el Máster en Artes del Espectáculo Vivo de la Universidad de Sevilla (Beca AUIP). Además, junto a Silvina Gribaudo coordina la editorial Pasto Ediciones. Por más de diez años formó parte del grupo y la sala El Cuenco Teatro, de la ciudad de Córdoba. Junto a los artistas Maxi Bini y Petra Banke integra el colectivo zizÄ«, desde el que desarrollan diferentes proyectos artísticos en articulación con festivales europeos y latinoamericanos.

En el marco de este festival, también podrá verse “Proyecto migrante”, con dirección y actuación de Ignacio Tamagno, el sábado 16 de julio en el Museo Municipal "Usina del Pueblo".