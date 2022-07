Este miércoles en Rosario la oposición fijará posición

Desde Santa Fe. - Después que el jueves pasado antes de comenzar la sesión en ambas cámaras legislativas, diputados y senadores de la oposición recibieran los convenios 12070 y 12071 referidos al mecanismo de cobro de histórica deuda por coparticipación y la detracción del 1.9% de la coparticipación para financiar convenios con AFIP, inmediatamente pergeñaron volver a convocarse para determinar los pasos a seguir.

El cónclave se desarrollará en la ciudad de Rosario, en los salones del primer piso del Metropolitano, Junín 501, a partir de las 9.30 y están invitados los principales legisladores de los distintos bloques y referentes de los foros de intendentes del radicalismo, el socialismo, el PDP, Creo, entre otros.

El intendente de Santa Fe enviará como delegados a la concejal Laura Mondino y el diputado provincial Nicolás Aimar, pues recibirá a funcionarios nacionales de la Secretaría de Integración Socio Urbana; mientras que su par rosarino Pablo Javkin fue invitado a participar de una serie de actividades en los Estados Unidos.

La idea no es juntar una multitud como el 30 de junio en la UNL, sino sólo a los referentes políticos, foros de presidentes comunales e intendentes y técnicos.

El titular del radicalismo provincial Felipe Michlig señaló a nuestro Diario que “la idea es rechazar la detracción del 1.9% para la AFIP como lo hicieron en su momento Obeid, Binner, Bonfatti y Lifschitz”; mientras que con el tema cobro de la deuda en bonos, le van a pedir al Gobernador Perotti que “con los vencimientos de agosto y diciembre de este año de los primeros bonos, se les pague en efectivo a los municipios y comunas, ya que se firmó un acuerdo a espaldas de ellos”.

Por su parte, el diputado radical Julián Galdeano remarcó que “la idea es que a los municipios y comunas le paguen con las letras que vencen en diciembre de este año, lo cual de manera coparticipable serían unos 21 mil millones de pesos”.



"BUENA NOTICIA QUE QUIEREN

CONVERTIR EN DESGRACIA"

Después de los lacerantes cruces del jueves pasado en la Cámara de Diputados, el ministro de Gestión Pública Marcos Corach dijo que la oposición sólo atinaba a pronunciar “frases rimbombantes y declaraciones altisonantes e irresponsables, diciendo que el gobernador se había arrodillado ante el poder central, y hablaron de que el monto de la deuda era de 600 mil millones y que por lo tanto vamos a cobrar la cuarta parte de lo que nos corresponde”.

El vehemente ministro rafaelino aclaró que “se entendió que el acuerdo de pago no tiene que pasar por la Legislatura porque el fiscal de Estado, que no es del gobernador o del gobierno, dictaminó que en ejercicio del Poder Ejecutivo se pueden suscribir convenios de colaboración e intercambio y formación con organismos del estado nacional y universidades nacionales con domicilio en Santa Fe, con otras provincias, con la ciudad de Buenos Aires, y con municipios y comunas de la provincia”, y que “lo único que estamos esperando ahora es la homologación judicial de la Corte, no de la Legislatura, y ese trámite ya fue ingresado y se estima que se resolverá en unos 20 días”.

Con respecto de la detracción para la AFIP, Marcos Corach hizo notar que “el gobernador no firmó nada todavía, sólo se comprometió a suscribir un convenio de financiamiento y colaboración dentro de los 30 días hábiles posteriores a esa firma, y que este sí tendrá que ser refrendado por la Legislatura. Si no lo aprueba, no tendremos ese convenio, no va a regir, más allá de su conveniencia para la provincia. Y no es cierto que ya nos podrían empezar a detraer fondos de la coparticipación. No se puede, porque es un convenio que no está vigente hasta tanto no esté firmado y no tenga la aprobación legislativa”.