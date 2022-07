"A la oposición le molesta que se traigan soluciones”

Luego de que se conociera el acuerdo entre el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández para pagar la deuda que la Nación tiene con Santa Fe, comenzaron a aparecer críticas de la oposición.

En el plano local, las principales voces en contra provinieron de Juntos por el Cambio quienes pusieron en duda las bondades del acuerdo. Al respecto, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, indicó que “la oposición está empeñada en criticar una muy buena noticia para todos los santafesinos y santafesinas. Y eso es porque les duele que se traigan soluciones”.

Vale destacar que este acuerdo es el punto cúlmine de un proceso judicial que se inició con Obeid, y que lo siguieron Binner y Lifschitz, aunque la sentencia se dictó durante el gobierno de Omar Perotti. Ahora se está esperando la homologación judicial de la Corte, un trámite que ya fue ingresado y que se estima se resolverá en unos 20 días.

No obstante, desde todo el arco opositor, tanto provincial como local surgen críticas tendenciosas que ponen en cuestionamiento este acuerdo. “La oposición quiere bajarle el precio al acuerdo, poniendo en primer lugar las mezquindades políticas antes que el bienestar de los rafaelinos y rafaelinas. Una vez que se despejaron las dudas ahora el nuevo capítulo de estos cuestionamientos de la oposición es el convenio que se quiere firmar con la Afip”.

“Sin dudas que es un acuerdo sumamente beneficioso para la provincia de Santa Fe y para las 22 provincias que lo han suscripto en iguales condiciones. El acuerdo con Afip permite contar con información sensible en términos impositivos y mejorar el perfil tributario de cada distrito. Esto no es casual si pensamos que nuestra provincia pertenece al corazón productivo de la Argentina, que es la segunda provincia con mayor valor exportado del país, y que de ella proviene una gran cantidad de divisas que ingresan a Argentina en concepto de exportaciones. Contar con esta información es de suma importancia para optimizar recursos y mejorar la recaudación”, sostuvo Lombardo.

“Lo triste es que esta conducta de la oposición no me extraña. Porque quieren hacer de una buena noticia algo malo. El hecho de poder cobrar un dinero por el que se viene reclamando desde la gestión de Obeid sin dudas que va a traer beneficios para todos los ciudadanos. Este accionar me parece lamentable, porque pretenden crear incertidumbre, poner un manto de sospecha sobre gestiones que se vienen llevando a cabo desde hace años y lo que les molesta es que se obtengan resultados en la gestión de Omar Perotti.

“Hoy, en este contexto difícil, lo que menos necesitamos es generar mayor incertidumbre. Al igual que lo expresó el Ministro Corach, pretender convertir este acuerdo en una mala noticia no es sano, no es sano para la democracia, no es sano para la política, no es sano para la provincia”, indicó Marcelo Lombardo.