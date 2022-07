FESTRAM determinó un paro de 24 horas para mañana

Los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe realizarán mañana un plan de lucha, en donde habrá cortes de rutas ante la no convocatoria a paritaria por parte del gobierno. Si esto no se da, habrá otra medida de fuerza por 48 horas para la próxima semana.

A través de un comunicado emitido por parte de FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe), se informó que luego del Plenario de secretarios generales que se llevó a cabo este martes, se

"resolvió llevar a cabo un paro de 24 horas para este jueves 14 del corriente mes, con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia y un paro de 48 horas con acciones gremiales para la próxima semana, de no efectivizarse la convocatoria a paritaria". A continuación, el gremio remarcó que "el gobierno provincial no ha dado respuesta a través de un llamado al diálogo en la negociación paritaria pese a los pedidos de esta Federación justificados ante la feroz escalada de precios que comenzaron a superar el acuerdo paritario que destruyen el salario".

En tanto, la nota continúa mencionando que "FESTRAM intentó acortar a julio los tramos correspondientes al mes de agosto y septiembre, incluso se dieron reuniones con ese objetivo con representantes de municipios y comunas. Lamentablemente el gobierno provincial coartó cualquier tipo de entendimiento al no convocar a Paritarias". Por último, el comunicado expresa que "FESTRAM no va permitir que el ajuste lo paguen los trabajadores/trabajadoras, sabiendo además, que el adelanto de los tramos de aumento paritario ya fue aplicado en años anteriores como forma de mantener el poder adquisitivo del salario, existiendo una recaudación de impuestos superior a la inflación y recursos suficientes para afrontar los reclamos que se realizan".

Cabe señalar que durante la semana pasada, en el espacio cultural del SEOM de nuestra ciudad, se realizó una Asamblea del cuerpo de delegados y delegadas locales de la organización gremial, en la que se abordaron temáticas referentes a la actualidad de trabajadores y trabajadoras. El encuentro, del que participaron los integrantes de Comisión Directiva encabezados por el secretario General, Darío Cocco, y delegados de todas las áreas de la Municipalidad de Rafaela, comenzó con el análisis del escenario socio económico que atraviesa el país en un contexto de crisis global, y que afecta gravemente la situación de las familias argentinas. Al respecto, Cocco manifestó "la preocupación del gremio por la realidad de compañeras y compañeros, cuyas necesidades han crecido exponencialmente en lo últimos meses, y el enorme esfuerzo que realiza SEOM para intentar contenerlos, reconociendo que estamos inmersos en una coyuntura mundial absolutamente adversa que supera lo que se puede gestionar individualmente".

Con el voto unánime de los delegados, la asamblea resolvió acompañar el pedido realizado por SEOM a los departamentos ejecutivos de las 48 localidades que integran su territorio de adelantar a los haberes de julio el pago de los dos tramos de la paritaria del año en curso previstos para agosto y septiembre.

En marzo pasado, la paritaria cerrada por FESTRAM contempló un incremento del 46% sobre la política salarial vigente en cada jurisdicción tomando como base al mes de enero 2022, que se abonaría en seis tramos y de la siguiente manera:

-22% a partir del 1 de marzo,

-4% a partir del 1 de mayo,

-4% a partir del 1 de junio,

-6% a partir del 1 de julio,

-5% a partir del 1 de agosto,

-5% a partir del 1 de septiembre.

Este acuerdo corresponde a la política salarial del año 2022 para el personal activo (planta permanente, contratados, eventuales y/u otra modalidad de contratación) de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. De este modo, el sueldo de los municipales ya se actualizó un 30 por ciento hasta fines de junio, que está por debajo de la inflación del primer semestre, que se estima en 35% -hasta el 30 ascendía a 29,05% pero en junio se estima que el índice de precios al consumidor será superior al 5%.

El ingreso de los municipales aumentará 6% en julio, pero el gremio quiere que el 5% previsto para agosto y el 5% contemplado para septiembre también se incorporen al salario de julio.

Estas gestiones que se encuentran en negociación se complementan con el trabajo que lleva adelante la organización sindical para tramitar junto a otras entidades mayores beneficios favorables a afiliados y afiliadas. Entre ellos, la Comisión Directiva destacó el acercamiento realizado con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela para poner a disposición del personal municipal las herramientas que se disponen en ese ámbito, además del diálogo con distintos supermercados para la obtención de descuentos que puedan aliviar el bolsillo de los trabajadores.