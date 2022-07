Hoy es el día del trabajador de la electricidad

Por Giselle Locatelli



La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza -FATYL-, que hoy nuclea a 41 sindicatos, diseminados en todo el territorio nacional, nació un 13 de julio de 1948. Un año después, se realizó el primer congreso de la federación y es por eso que en 1949, se estableció esa fecha como el día del “Trabajador de la Energía Eléctrica”. Para celebrar su día, los trabajadores lucifuercistas de nuestra ciudad compartieron un almuerzo en el día de ayer en la sede deportiva ubicada en Barrio Belgrano. Desde dicho evento, Sebastián Beccaría, secretario del Sindicato de Luz y Fuerza Rafaela, reflexionaba sobre la realidad del trabajador de su gremio: “no escapa a lo que le sucede al resto de los trabajadores, es decir a la actualidad que nos toca vivir. En lo económico fundamentalmente no es muy diferente a la de los demás. Lo que sí, por la actividad que tenemos, que prestamos un servicio esencial para la ciudadanía, por supuesto que fueron momentos complejos durante la pandemia. Porque hubo que seguir prestando el servicio, y a veces no fue del todo reconocido desde la política”. El secretario se refirió también a la inflación, que “nos preocupa a todos, y nos golpea. Ojalá el gobierno nacional tome las medidas que tiene que tomar para frenar un poco esto. Porque, si bien las paritarias que tenemos acompañan un poco el proceso inflacionario, la realidad es que sufrimos la pérdida del poder adquisitivo como el resto de los trabajadores”.



Beccaría consideró que “el sindicato cuenta con una solidez institucional muy importante. Nosotros asumimos en el 2016 pero somos una continuidad de la gestión anterior. La verdad que hoy tenemos un sindicato ordenado, donde nuestros afiliados participan mucho de las actividades y de los servicios que prestamos a nivel salud -nuestra obra social funciona muy bien-, y también lo que ofrecemos a través de la Secretaría de Hacienda, la gestión gremial, que es una gestión de todos los días. Gestionamos también las jubilaciones y pensiones cuando el trabajador deja su actividad".



El representante sindical se mostró feliz con la noticia: “vamos a tener un nuevo campo de deportes. Lo estamos desarrollando donde era el boliche Willie Jones, al lado de la Estación Transformadora Oeste. Mediante un convenio que hicimos con un grupo inversor, vamos a hacer una permuta de las instalaciones que tenemos por ese predio, vamos a desarrollar infraestructura totalmente nueva. Esto va a tener un plazo de ejecución de obra de entre 18 y 24 meses. Pero estamos muy expectantes, seguramente en septiembre u octubre vamos a estar arrancando con los trabajos. Hoy nuestro campo de deportes quedó en el medio de un barrio residencial y eso nos limita para algunas actividades que desarrollamos: en colonia de vacaciones, por ejemplo, la pileta, el uso de los salones. En este nuevo lugar vamos a tener un desarrollo potencial mucho más importante que el que tenemos hoy. Y vamos a contar con un campo de deportes mucho más moderno”. Beccaría explicó que “hasta que tengamos el campo de deportes nuevo vamos a seguir haciendo uso de las instalaciones de la pileta y los salones en la sede de Barrio Belgrano. Cuando terminemos el nuevo, recién ahí vamos a ceder esa última parte, pero la verdad es que es una muy buena noticia, que veníamos trabajando hace dos o tres años y que pudimos aprobar mediante una asamblea por unanimidad”.



El secretario precisó que desde el sindicato, se están llevando a cabo dos cursos: “en estos momentos estamos desarrollando una capacitación sobre electricidad básica, para gente que está desempleada o que está buscando otro perfil. Es a través de un convenio con la municipalidad, con la Secretaría de Empleo. Por otro lado, con el Centro Comercial, desarrollamos una capacitación sobre uso eficiente de la demanda energética para pymes. Estamos muy contentos porque la verdad que la interrelación que tenemos con las distintas instituciones de la ciudad está funcionando muy bien”. Sebastián Beccaría aprovechó la ocasión para “dejar un saludo muy afectuoso para las trabajadoras y los trabajadores en su día”, y se refirió en particular a las mujeres que “por primera vez en la historia se han incorporado en sectores operativos. Y la verdad que lo vienen desempeñando de la mejor manera y eso fue algo que trabajamos mucho con la empresa y los sindicatos, y que ahora se está plasmando con muy buena aceptación, así que estamos muy contentos”. Le preguntamos sobre la reacción de los compañeros, que habitualmente compartían tareas con otros varones: “los compañeros al principio con mucha incertidumbre y expectativa, pero hoy con el seguimiento que venimos haciendo, y todo lo que nos comentan los muchachos, la verdad que están absolutamente contentos porque le están poniendo muchísima garra las chicas, y saben que ellas están haciendo historia, porque nunca había pasado, así que es un desafío para todos, pero que fue aceptado de maravilla”.



En tanto, las oficinas de la EPE atenderán este miércoles de manera normal , ya que el día no laborable se adelantó al lunes 11 de julio.