Moroni confirmó actualización del salario mínimo en agosto

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó ayer que el próximo mes se reunirá el Consejo del Salario para definir una actualización del haber mínimo y negó que los anuncios recientes de su par de Economía, Silvina Batakis, signifiquen un ajuste.

"Estamos pensando para mediados de agosto juntar el Consejo del Salario" Mínimo, Vital y Móvil, confirmó el funcionario, quien detalló que no acompañó a Batakis en sus anuncios porque en las horas previas dio positivo en Covid-19.

En declaraciones a la radio La990, Moroni señaló: "Estamos pensando volver al Consejo. Habíamos pactado un 45% de aumento y ahora tenemos que revisar y ver a qué acuerdo llegamos con el salario mínimo". Explicó, además, su ausencia en el acto de este lunes por la mañana encabezado por la nueva titular del Palacio de Hacienda: "Iba a ser parte de los anuncios de Batakis y empecé con fiebre. Me hisopé y resultó positivo. Estamos vacunados así que es simplemente una gripe", señaló.

A su vez, defendió las medidas económicas dadas a conocer más temprano este lunes: "No es una política de ajuste. No es la política de Batakis, sino de todo el Gobierno", remarcó. (NA)