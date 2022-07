Colón venció a Vélez

SANTA FE, 12 (NA). - Con autoridad, Colón se impuso a Vélez Sarsfield por 2 a 1, al cabo de un atractivo encuentro disputado anoche en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Valentín Gómez, a los 15 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el "Fortín", en tanto que Facundo Garcés, a los 28 del mismo período, niveló las acciones para el dueño de casa.

Ya en el complemento, Ramón Ábila, a los 7 minutos, le dio la victoria final al "Sabalero".

Colón terminó el cotejo con un jugador menos por la expulsión de Facundo Farías, a los 13 del segundo período.

El golero local Ignacio Chicco le contuvo un penal a Lucas Janson, a los 34 minutos de la etapa final.

En medio de un desarrollo con alternativas cambiantes, el anfitrión hizo algo mejor las cosas y justifica plenamente la conquista de los tres puntos.

Un Colón herido en su amor propio por su reciente eliminación de la Copa Libertadores de América intentó desde el mismo comienzo del match ejercer superioridad jugando de cara al arco de Hoyos.



OTROS PARTIDOS. Defensa y Justicia 3 - Aldosivi 2, Argentinos 2- Tigre 1.



Colón 2 - Vélez 1



Estadio: Colón.

Árbitro: Andrés Merlos.



Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Leandro Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Cristian Bernardi, Facundo Farías; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.



Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Lucas Janson, Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, Luca Orellano; Walter Bou y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.



Goles en el primer tiempo: 15m. V. Gómez (VS), 28m. Garcés (C).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Ábila (C).



Cambios en el segundo tiempo: al reinicio Matías de los Santos por Godín (VS), 26m. Julián Fernández por Bou (VS), 26m. Santiago Castro por Orellano (VS), 26m. Santiago Cáseres por Perrone (VS), 37m. Juan Álvarez por L. Rodríguez (C), 41m. Joel Soñora por Garayalde (VS), 45m. Gian Nardelli por E. Meza (C), 45m. Juan Sánchez Miño por Bernardi (C).



Expulsado en el segundo tiempo: 13m. F. Farías (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Chicco (C) le atajó un penal a Janson (VS).