Productores de Rafaela se sumarán mañana a la protesta del campo

La Mesa de Enlace continúa con los preparativos del cese de comercialización previsto para este miércoles contra la política económica del Gobierno y en protesta por la falta de gasoil, la presión impositiva, retenciones y problemas en la importación de fertilizantes, entre otros reclamos sectoriales. El cese total de comercialización de granos y hacienda y la jornada de protesta consistirá en concentraciones en las provincias, en pueblos, ciudades y a la vera de los caminos, pero no incluirá cortes de rutas.

La protesta constituirá la primera demostración opositora del campo del año diagramada por la Mesa de Enlace que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Las entidades señalaron que convocaron a la medida de fuerza no solo por el desabastecimiento de gasoil y la incertidumbre sobre la provisión de fertilizantes, sino que los reclamos se extienden a la presión tributaria, la intervención de mercados y una política gubernamental perjudicial para el sector.

Y Rafaela será una de las tantas ciudades que formarán parte de la protesta. Las sociedades rurales de esta ciudad, Sunchales y Humberto I junto a Productores Unidos de Rafaela adhirieron a la movilización y convocaron a concentrarse en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 10:00 de este miércoles.

"La Sociedad Rural de Rafaela junto a Productores Unidos de Rafaela, Sociedad Rural de Sunchales y Sociedad Rural de Sunchales expresan su apoyo a la realización de la 'Jornada Federal de Demandas' convocada por la Mesa de Enlace Nacional este 13 de julio en todo el país e invitan a la población a sumarse", sostiene la nota divulgada ayer.

"Es un momento crucial en el que debemos expresar como ciudadanos nuestra enorme preocupación por la situación de crisis económica, institucional, política, social y productiva en la que ha dejado nuestro país el accionar del gobierno central. Es necesario defender las condiciones en la que la República debe desarrollarse y exigir que los responsables cumplan con las necesidades acuciantes de nuestra Argentina. Reclamemos reglas claras y soluciones urgentes. Es momento de participar", subraya la convocatoria de las entidades locales y de la región.

El dirigente de Productores Unidos, Marcos Delfabro, señaló: "Acompañamos el paro agropecuario porque nuestro sector debe expresarse una vez más para mostrar los problemas que nos aquejan y advertir sobre las dificultades que pueden generarse en el resto de la sociedad si continúan castigando al campo".

"En el país hay falta de rumbo y previsibilidad en materia económica. En nuestro caso le sumamos la imprevisibilidad climática que nos castigó en la siembra de la cosecha fina. La falta de combustible también es un problema real, con la posibilidad de que en esta cuenca lechera los camiones no puedan llegar a los tambos para retirar la leche", sostuvo Delfabro al repasar las razones para impulsar la jornada de protesta. "Es necesario romper los mitos de que los productores se quedan con todo. Por caso, de los 600 dólares que cotiza la soja en el mercado de Chicago, apenas llegan al productor 140 dólares sobre los cuales hay que pagar impuestos. Por eso, los estereotipos con el que el Gobierno presenta al campo indignan. Si bien no queremos nos obligan a parar, porque no nos dejan producir, la situación así es insostenible. Ojalá que con esta medida los gobernantes escuchen, abran canales de diálogo y busquen las soluciones", afirmó el dirigente rafaelino que estará presente mañana en la Plaza 25 de Mayo.

Este miércoles, las entidades difundirán un documento que hará un llamamiento al Gobierno y a la clase política para alcanzar la estabilidad económica y política, según afirmaron los dirigentes de la Mesa de Enlace.

En este escenario, las Mesas de Enlace provinciales van definiendo los lugares de concentración de la protesta y en Santa Fe se resolvió que será en Armstrong, en el cruce de las rutas 9 y 178.

Los dirigentes nacionales de la Mesa de Enlace estarán presentes en Gualeguaychú, Entre Ríos, en un acto en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 14, desde donde los productores marcharán hasta el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar una asamblea prevista para las 12.

En Corrientes la concentración se realizará Bella Vista desde las 11, con la participación de todos los sectores productivos de la provincia.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta tendrá lugar en Guaminí, en la rotonda de intersección de las rutas 33, 65 y 85, donde participarán los productores de los partidos aledaños como Alsina, Daireaux, Salliqueló, Saavedra, Tornquist y Pigüé, entre otros.

Hasta ahora la única voz disidente fue la de Sociedad Rural de Córdoba, suyo vicepresidente Sebastián Trossero confirmó que la entidad no adhiere al paro del miércoles.