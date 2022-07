Reconocimiento al piloto alemán Mick Schumacher

Un gran fin de semana tuvo el hijo del "Kaiser", quien después de una buena actuación tanto el viernes en la clasificación, como el sábado en el sprint y el domingo en la carrera tradicional, ha sido capaz de cruzar la línea de meta en sexta posición, lo que supone no solo su mejor resultado en F1 hasta la fecha, sino también su segundo Gran Premio finalizando entre los diez mejores, tras una buena actuación en Silverstone, donde acabó en el octavo lugar.

En la carrera del pasado domingo, en el Red Bull Ring de Spilberg, en Austria, el alemán Mick Schumacher tuvo "un comportamiento óptimo" dentro de un grupo de pilotos por momentos muy numeroso, como se observan de modo habitual en circuitos con rectas largas y curvas lentas como Spilberg.

Bajo esta tesitura, el alemán estuvo rodeado durante bastante tiempo por Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon y su compañero de Kevin Magnussen.

Mick pudo resarcirse de varias actuaciones desafortunadas, no exentas de un par de accidentes impresionantes, gracias a una labor muy consistente a lo largo de todo el fin de semana.

Esta progresión y paso al frente llegan en el momento adecuado, después de que con el cambio de normativa y compañero de filas, la exigencia de Haas al joven piloto subiese respecto del año pasado, donde no pudo hacer demasiado con un auto que carecía del potencial necesario para luchar por cosas importantes.

Pese a todas las expectativas y el potencial que se le presupone al campeón de F2 y F3, los resultados no estaban llegando este año. Nueve carreras fuera de los puntos, debilitaron su imagen.

A ello deben sumarse los aparatosos accidentes que continuaba sufriendo, como los de Arabia o Mónaco.

Por ello este ascenso de nivel y aumento de la competitividad han sido un bálsamo para el piloto de la Ferrari Driver Academy, cuyo talento empezaba a ponerse en duda, y su condición de intocable y diamante en bruto, a desgastarse.

El domingo, no solamente consiguió su mejor resultado, sino que además fue distinguido como "el piloto del día" por su performance en una carrera que finalizó en el "top ten" por segunda vez consecutiva.