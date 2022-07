La apertura oficial del Festival de Teatro reunió a una multitud

Como desde el año 2005, la Municipalidad de Rafaela a través de su Secretaría de Cultura está realizando uno de los eventos escénicos más destacados del país: el Festival de Teatro de Rafaela. Este lunes desde antes de las 18:00 el público comenzó a acercarse a la esquina de bulevar Santa Fe y 9 de Julio, donde, a pesar del frío, el calor del festival ya comenzaba a palpitarse.

Acompañados de un atardecer increíble, los niños jugaban entre ellos y los padres aprovechaban para tomar unos mates. Todos tenían, alrededor de sus cuellos, unos colgantes que repartían miembros del equipo del festival. Cada uno con formas y colores diferentes, pertenecientes al logo original y distintivo, creado exclusivamente para esta nueva edición. Este se puede encontrar en los programas de mano y en cada afiche o cartel que haga mención al gran evento.

Los nuevos canteros también estuvieron de estreno y se llenaron de una multitud que esperaba a que comience el show. Familias, medios de prensa, autoridades y transeúntes se vieron sorprendidos y emocionados con el inicio del ansiado desfile FTR22 denominado “Baila!” de Jorgelina Sabena y Ariel Falchini, con la participación de Laura Cainelli, Artistas Rafaelinos Convocados y la Batucada Mahavirá, que por medio de la mecánica, las artes plásticas, la acrobacia y la percusión en vivo invitó a disfrutar un nuevo festival en nuestra ciudad. Apenas se asomaron con su música, el público aplaudió gustoso de volver a vivir esto nuevamente. Fue imponente la utilería, un arco enorme donde las acróbatas se contorsionaban y bailaban al ritmo de la batucada. En lo más alto, una de ellas tiraba aviones de papel; los niños corrían a buscar los que caían y esperaban, con los brazos abiertos, que cayera alguno más.

El maquillaje también es algo para destacar; caras doradas, con llamativos colores al igual que su vestuario, celeste y rojo.

De este modo, artistas y público recorrieron las cuadras del bulevar Santa Fe desplegando un show visual y musical hasta llegar al Cine Teatro Manuel Belgrano, donde la ya clásica cola aguardaba para ingresar a la sala, para dar inicio al acto oficial. Previo al final del desfile, se pudieron ver fuegos artificiales que, sin dudas, sorprendieron al público.

Dicho acto comenzó con la proyección del video institucional “¡Qué lindo encontrarnos!” para dar paso a la presentación que estuvo a cargo de la actriz Silvit Yori. Se vivieron momentos de risas, emociones y muchos aplausos. Luego, le cedió la palabra al secretario de Cultura, Claudio Stepffer; al director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano; y al ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Llonch.

Stepffer, en su discurso, afirmó: “Cumplimos 17 ediciones gracias a varias decisiones políticas. En 2005, Omar Perotti, siendo Intendente, tomó aquella feliz decisión de que Rafaela tuviera su propio festival. Y así comenzamos a transitar un camino que convirtió a nuestra ciudad en anfitriona de uno de los encuentros populares y culturales más importantes de la Argentina”.

“En 2020 yo esperaba, con mucho entusiasmo, llevar adelante el primer festival siendo secretario de Cultura. Lejos de eso, me tocó anunciar la suspensión por la pandemia. Se lo dije a Luis Castellano y él me respondió que el año que viene nos iba a tocar reactivarlo y ponerlo en marcha. Eso también fue una decisión política tomada en medio de muchas incertidumbres sanitarias. Y aquí estamos”, continuó el Secretario.

“Esta organización requiere compromiso, experiencia y mucho amor. Y aquí quiero destacar y agradecer al equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura, al equipo de producción del festival y al equipo de toda la Municipalidad que ponen toda esa experiencia, compromiso y amor que trasciende al teatro, porque también es amor por la ciudad. Es mucho más que el cumplimiento del deber o de horas de trabajo. También se trata de las convicciones y de las ideas que se ponen sobre los escenarios, pero también detrás y alrededor de los escenarios”, agradeció Stepffer.

“El espectáculo más bello de este festival no es solo lo que sucede en escena, sino lo que sucede allí, donde están ustedes, en la sonrisa de cada pibe, en los aplausos, en las críticas, en las emociones, en las miradas. Allí reside la mayor fuerza de este festival, su función transformadora y su razón de ser”, expresó emocionado, entre lágrimas.

“Creo que solo Rafaela puede hacer un festival como este y sostenerlo durante tantos años. Más allá de las crisis, de las grietas que tanto nos dañan, este encuentro actualiza, salvaguarda y fortalece dos principios fundamentales e imprescindibles de nuestra sociedad y de nuestra condición humana: la pluralidad y la democracia”, cerró.

Por su parte, Uano, dijo: “Tengo que felicitar a toda la ciudad porque creo que tienen esta vivencia profunda que es el teatro; este hecho que necesitamos como nutrición y hecho cultural que nos permite recuperar la vitalidad emocional. El teatro nos convoca a encontrarnos”.

“Desde Instituto Nacional del Teatro queremos renovar el compromiso con el Festival por muchos años más”, cerró Uano.

A su turno, Llonch, manifestó: “Quiero hacer una mención a la ciudad porque hay interés que tiene Rafaela y todos los ciudadanos y ciudadanas en el teatro, no lo vemos en otros lugares. Lo que mantiene vivos año tras año, independientemente de las obras y las personas que participan, es el interés de toda una ciudad. Es polo cultural-teatral de la República Argentina”.

Del acto oficial también participó el intendente Luis Castellano y parte de su gabinete, concejales, autoridades locales y regionales, auspiciantes, prensa local, provincial y nacional, y público en general.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti, al no poder estar presente, envió una nota de salutación y felicitaciones por un año más de realización de este Festival.

Una vez finalizado el acto, se abrió por primera vez en el FTR22 el telón del Cine Belgrano para disfrutar de “Banda de tías”, un espectáculo de teatro y música que hizo reír, cantar y bailar a toda la platea. En el inicio, las actrices repartieron turrones y se pasearon por toda la sala charlando entre ellas y con el público. El vestuario de las tres, Niní, Teté y Ñandú, fue típico de la época en que quisieron contextualizar la obra: los 80’. Lo llamativo fue la presencia de una banda musical en vivo, que se encargaba de enmarcar cada escena y de realizar los efectos de sonido. Las luces, acorde a lo que sucedía sobre el escenario, aumentaban la tensión, la sorpresa o la risa. Al ritmo de esta banda de tías consejeras, se dio paso a la programación oficial del tercer día del Festival. La misma, contó con la presentación de “Todos Mueren al Final”, a las 21:00 en el Teatro Lasserre, y finalizó en el Centro Cultural La Máscara con la presentación de “La Política del Tiempo”.

La 17ma edición del Festival de Teatro de Rafaela continuará hasta el domingo 17. La boletería se encuentra habilitada todos los días, hasta el 17 inclusive, de 14:00 a 17:00 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (ingreso por Pasaje Carcabuey).