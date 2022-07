“En el Consejo lo importante no es mi voz, sino la de todos los santafesinos”

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación convocó, hace algunos días, a un encuentro en la localidad cordobesa de Embalse para formalizar el traspaso de mandato de su Consejo Consultivo de Adolescentes. El evento reunió a los integrantes del período 2021-2022 con quienes recién inician su mandato 2022-2023. Y allí estuvo Valentín Muriel, un adolescente de nuestra ciudad que con sus 17 años, representará en dicho período a los centros de estudiantes de Santa Fe y a la comunidad trans.

Diario La Opinión conversó con Valentín, que además es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro”, para conocer sobre sus ideas y sus proyectos.

-¿Cómo llegaste a formar parte del Consejo Consultivo?

-A mí me llegó la invitación a través de un organismo de nuestra ciudad, “Entre Pieles”, que es de la comunidad trans. Me gustó la idea, llené el formulario. Eso se mandó a Nación y me contactaron porque fui elegido. Quedé seleccionado junto con otro chico que es de Rosario, Cristian.

-¿De qué se ocupa el Consejo Consultivo? ¿Cómo funciona?

-En el Consejo somos 32 consejeros y hay 16 suplentes. Es un espacio de participación, consulta y diálogo intergeneracional, en el que participamos adolescentes de entre 13 y 17 años debatiendo, opinando, dando nuestra voz sobre las políticas públicas y sobre temas que nos involucran. Están representadas las 24 jurisdicciones, hay un montón de diversidades, tanto de pueblos originarios, LGBT, personas con discapacidades, chicos de penitenciaría, adolescentes de residencias y hogares, entre otros

-Participaste recientemente en Embalse, contanos sobre esa experiencia.

-Nosotros hicimos el traspaso de consejeros entrantes y salientes en Embalse, Córdoba, donde estuvieron presentes el Secretario Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner y autoridades de la SENAF. Ahí trabajamos en diferentes comisiones: integración de diversidades, comunicación y difusión y participación juvenil. Después nos juntamos todas las comisiones, y se elaboró un acta de los temas tratados, de las soluciones posibles a las problemática planteadas, y ese acta se eleva a nación, al Ministerio de Desarrollo Social y a la SENAF.

-¿Cuáles fueron los principales temas que surgieron?

-Las temáticas que más salieron fueron: consumos problemáticos, y cómo eso afecta a la evolución de los jóvenes, la desigualdad educativa que se da entre lo público y lo privado, porque hay una deficiencia en la educación pública. De eso también se ha hablado mucho. También salió el tema de los chicos en residencias, es decir sin cuidados parentales.

-¿Cómo creés que estamos en Rafaela con el tema de la diversidad?

-Creo que hay que entender que todos somos diversidad, nadie queda fuera de la diversidad, porque la identidad la construye cada uno. Creo que Rafaela viene un poquito atrasada en algunas cuestiones de diversidad de género. La gente mayor, incluso algunos adolescentes, no sienten empatía por las situaciones que tienen que atravesar las personas trans. Y hay muchos que quedan por fuera del sistema educativo cuando son adolescentes porque la familia no los apoya, no encuentran a nadie que los contenga. Yo desde el consejo quiero trabajar con las personas trans en el ámbito de la educación, porque creo que a veces no encuentran un espacio educativo que los salve.

-¿Qué dificultades tiene que afrontar un adolescente trans en el ámbito escolar?

-Por el simple hecho de ser trans, tal vez la prohibición del uso de los baños es un tema, que no se sienta cómodo o cómoda, incluso dentro del aula con los profesores, porque no hay personal capacitado ni tampoco una ESI (Educación Sexual Integral) acorde al mundo que estamos viviendo, con perspectivas de género. Entonces creo que nos falta mucho por trabajar, para que no nos sintamos fuera del sistema, porque eso es lo que hace a veces que uno abandone el ámbito educativo.

-¿Y cuál es la actitud de los adolescentes en la escuela con compañeros trans?

-La influencia de los padres hace que muchos adolescentes piensen igual que algunos adultos en cuanto a que no debe darse ESI en las escuelas, o que las personas trans son un error, etc. Y no es así. Personas trans siempre hubo, entonces creo que estaría bueno que como compañeros no nos enfoquemos tanto en que si es trans o no. Ese compañero o compañera trans es una persona como cualquier otra, que tiene las mismas capacidades. Entonces acompañar desde la empatía, desde el apoyo. Eso creo que tenemos que hacer todos como sociedad.

- ¿Querés comentarnos sobre tus proyectos como miembro del Consejo Consultivo de la SENAF?

-Por el tema de las diversidades estoy trabajando con otra compañera trans, Agostina Segués. Ella se dedica más a las personas trans dentro del ámbito del deporte, yo me voy a enfocar más en lo educativo, porque es lo que a mí me compete. Creo que es indispensable que una persona trans esté formada para el día de mañana construir su futuro. Quiero trabajar para que la educación se eleve y para las personas trans, que se abra una puerta para que puedan ir a estudiar, sin ningún problema, sin discriminación y que no los miren o las miren mal cuando entran. O que no les impongan que tienen que hablar de una manera determinada cuando su imagen autopercibida no es así.

-¿Qué les dirías a esas personas a las que les cuesta aceptar a una persona trans?

-La empatía es ponerse en el lugar del otro, entonces la identidad viene por el lado de cómo nosotros nos sentimos, cómo nos manejamos con los objetos, con las personas, con nuestros vínculos. No es fácil hacerle entender a veces a una persona mayor la identidad de género, o incluso a adolescentes a veces. Pero si no nos quieren aceptar, nosotros no pedimos que nos entiendan, porque también cabe aclarar que cada identidad trans es diferente. No todos vivencian igual, no todos lo atraviesan igual, porque hay algunos que tienen apoyo, y otros que no, Si no quieren comprender, al menos pedimos respeto, eso es fundamental.

-Vos representas a los centros de estudiantes de la provincia…¿los jóvenes se participan?

-En cuanto a la participación estudiantil hay muchos proyectos que tomamos en cuenta de la opinión de las y los estudiantes. Han salido ideas y proyectos muy lindos, en las que ellos participan activamente. Y hay otros proyectos con los que por ahí no se copan tanto, pero estaría bueno incentivar esta participación para que los chicos se sientan orgullosos de, aunque sea participar comprando en la cantina para apoyar al centro de estudiantes, para la compra de un bicicletero, por ejemplo, que es lo que estamos necesitando en nuestra escuela.

-¿Cómo se incentiva la participación?

-Nosotros desde que asumimos lo primero que hicimos es que los estudiantes propongan ideas y proyectos. Como primer propuesta pusimos un buzón, para que dejaran sus consultas, ideas, proyectos, todo lo referente al ámbito educativo lo depositan ahí y de ahí tomamos…

-Entre los centros de estudiantes ¿hay interrelación?

-Actualmente hice un grupo con algunos presidentes y presidentas de centros de estudiantes de Rafaela para a futuro diseñar algunos proyectos. Queremos trabajar juntos para lograr mover a la masa estudiantil y generar esa participación que es tan necesaria

-Es una gran oportunidad para los centros de estudiantes de la ciudad que vos, que sos de Rafaela, seas parte del Consejo Consultivo de Adolescentes de la SENAF…

-Sí, totalmente. Si quieren comunicar problemáticas de sus escuelas o plantear temas estaría bueno que me lo puedan comunicar. Tanto personas trans como Centros de Estudiantes, o estudiantes mismos. Que me escriban, me aporten ideas u opiniones sobre lo que pasa, lo que les atraviesa y lo que les duele. Porque para mí es importante representar sus voces ya que en el Consejo lo importante no es mi voz, sino la de todos los santafesinos…



Va concluyendo nuestra charla con Valentín, y nos habla de su generación, y de un posible mundo mejor. “Creo que esta generación es mucho más solidaria y dice lo que les atraviesa, entonces quiero pedirle a todos los jóvenes que me escriban, ya que los voy a estar representando”, dice. Y sigue reflexionando: “no creo que los jóvenes estemos perdidos, sino que estamos incursionando en otras cosas que nos interesan, que tal vez a las generaciones anteriores no. Entonces no descartemos las ideas de las juventudes y adolescentes, porque incluso pueden ser mucho mejores que las de un adulto”.

CONTACTO

Valentín Muriel, además de ser miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes de la SENAF, es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media N.º 204 “Domingo de Oro”. Sus datos de contacto son: @mchristoph_ por Instagram, o al celular 3492 392338.