VW producirá baterías para sus autos eléctricos

Para contrarrestar el avance de Tesla en Europa, Volkswagen tiene en marcha una ofensiva que ya comenzó con la construcción de su primera planta de fabricación de baterías. Está ubicada en la población alemana de Salzgitter (Baja Sajonia), desde donde planea abastecer a medio millón de autos por año.

La producción comenzaría en 2025 con una capacidad de producción anual de 40 GWh, lo que le permitiría abastecer esa cantidad de vehículos. El centro productivo daría empleo a unas 5000 personas.

Pero el plan no contempla solo esta mega fábrica, sino seis. En todos los casos las mismas estarán gestionadas por la filial PowerCo. La planta de baterías es todo un hito en la historia de VW y una declaración de intenciones principalmente frente a Tesla, que mese atrás inauguró una planta de producción de autos y baterías en las afueras de Berlín.

El objetivo final de las 6 fábricas es lograr el autoabastecimiento de esta parte fundamental de los vehículos eléctricos, con la meta de reducir los costos de fabricación en hasta en un 50%.

Además, en la marca anunciaron el desarrollo de nuevas baterías con tecnología de “celda unificada”, una mejora que estiman será sustancial para mejorar el rendimiento de estos dispositivos. En este sentido, el objetivo del grupo alemán es llegar a los 100 euros por kWh de costo, un valor que -para tener como referencia- en 2010 estaba en 1100 dólares por kHh.



NUEVA PICK UP AMAROK

Volkswagen presentó la nueva generación de la Amarok, la pick up mediana que compite en el segmento de Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Renault Alaskan y Mitsubishi L200, entre otros modelos.

La Amarok 2023 muestra novedades en términos de diseño, plataforma, motorización y equipamiento. Como se esperaba, no es una versión “gemela” de la Ranger, pick up en la que está basada fruto de un acuerdo histórico entre Volkswagen y Ford.

Al mercado global se lanzará en cinco versiones: Amarok, Life, Style, PanAmericana y Aventura. Estas dos últimas tienen un estilo bien off-road. Las tres primeras se pueden conseguir con cabina simple o doble.

Con 5,35 metros de largo, la nueva Amarok es casi 10 centímetros más larga que su predecesora. Una distancia entre ejes de 3,27 metros representa un aumento de 17,3 cm. Eso proporciona más espacio, especialmente en la segunda fila de asientos de la cabina doble. Y también acorta los voladizos de la carrocería. El resultado: proporciones más nítidas y mejor capacidad todoterreno gracias a mejores ángulos de aproximación, dice Volkswagen.

Las capacidades todoterreno de la Amarok, que tendrá tracción en las cuatro ruedas como equipamiento estándar en muchos mercados, también se ven mejoradas por una profundidad de vadeo superior para conducir a través del agua. Antes era de 50 centímetros, ahora es de 800 cm.