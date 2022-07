Insisten con rever intervenciones en Avda. Italia y aprueban mesa de diálogo

El encuentro, realizado en la mañana de ayer en la sala de sesiones del Concejo municipal, transcurrió en su mayor parte con críticas, y alguna tensión al inicio, de los vecinos hacia el Gobierno local por no haber sido atendidos en sus planteos, contrarios desde el principio a las modificaciones realizadas en avenida Italia, aunque los ánimos se fueron calmando y finalmente todo se desarrolló en buenos términos.

En este contexto, llamó la atención la soledad en la que el Concejal oficialista Juan Senn (su par Valeria Soltermam permaneció poco tiempo en la reunión y tanto Brenda Vimo como Martín Racca estuvieron ausentes) tuvo que "bancarse" los cuestionamientos hacia el Ejecutivo, pero fue muy medido en sus apreciaciones y luego se mostró a favor de una mesa de diálogo descomprimiendo la situación.

Asimismo, y tal como se esperaba, no participó del encuentro la presidenta de la Comisión Vecinal de barrio Italia, Sabrina Ulman, desnudando que la “interna” en el seno de esa entidad está lejos de superarse a pesar de que hace muy poco tiempo que asumieron su conducción.

Quienes sí estuvieron presentes, por el sector enfrentado a la titular, fueron: Carlos Soccetti (Vicepresidente), Tomás Sequeira (Secretario), Fiorella Destéfanis (Tesorera), los Vocales: Rubén Simonelli y Diego Aroca y los colaboradores: Emanuel Torres, Andrés Salas y Miriam Galaverna.

En lo que fue el segundo encuentro cara a cara que mantienen representantes de la Vecinal con los integrantes del Concejo municipal por esta misma controversia, los visitantes volvieron a plantear la necesidad de rever de manera perentoria las consecuencias derivadas de las obras y de la imposición de una sola mano de circulación (norte a sur) en avenida Italia. Igualmente, a partir de la difusión que tuvo el plan vial integral que el Municipio proyecta para el sector con el fin de resolver los conflictos que muestra el tránsito ahora, solicitaron al Concejo que tome cartas en el asunto, convoque al Ejecutivo a discutir el tema y puedan ser parte de esa instancia para hallar en conjunto soluciones consensuadas.

En este sentido, no cayó bien lo aportado por la edil Soltermam cuando adelantó que entre las modificaciones planificadas está la de disponer una sola mano de circulación a calle Joaquín V. González, una medida a la que se oponen terminantemente los vecinos.

Igualmente, no dejaron pasar la oportunidad para ratificar el peligro que significan las dársenas construidas en las esquinas y también señalaron falencias como la falta de iluminación en otras arterias y en los espacios públicos.



PROPUESTA

DE VIOTTI

Miriam Galaverna, quien concurrió, “como vecina, voz de la Escuela, y colaboradora de la Vecinal”, señaló a La Opinión que la visita al Concejo fue lo que desde un principio tendríamos que haber hecho, cuando se inició esta problemática” porque “fuimos con la llave para el diálogo y encontramos la puerta correcta”.

“El Concejo, en su conjunto, nos escuchó, y todos, más allá de los bloques, entendieron el planteo y sobre todo comprendieron que la gente no fue escuchada por el Ejecutivo porque en todas las reuniones que se pidieron fuimos recibidos por segundas líneas, pero no por las máximas autoridades”, reveló.

Galaverna apuntó: “entendieron la problemática, entendieron que vamos por el camino del diálogo y que no se trata solo de la avenida sino de todas las necesidades del barrio y de los barrios aledaños y de la ciudad en sí porque muchísimos ciudadanos deben cruzar por nuestro barrio para llegar a los barrios periféricos”.

Luego, para descartar cualquier connotación al reclamo, recalcó: “amamos nuestro barrio y amamos la ciudad y queremos el bien para todos y estamos seguros que el Intendente quiere lo mismo. Los concejales ya nos manifestaron que quieren lo mismo”.

“Aceptamos la propuesta del concejal Viotti (Leonardo) que es armar una mesa de consenso para trabajar todos juntos y estoy muy reconfortada de la apertura que tuvo el Concejo con nosotros”, cerró la vecina del barrio Italia.



ESCUCHAR

AL VECINO

Tras el encuentro, el presidente del Concejo, Germán Bottero, comentó a este Diario que “los vecinalistas vinieron a reiterar que a partir de las intervenciones en avenida Italia, el tránsito en el barrio está peor porque estas modificaciones dispararon complicaciones en calles paralelas y transversales”.

“El Ejecutivo nos había dicho la semana pasada que efectivamente están pensando en más intervenciones como por ejemplo en Joaquín V. González, Bollinger y lo que nos plantean es ser parte de la discusión, ser parte de la toma de decisiones, ser consultados. Por ello, quedamos en convocar a una reunión entre el Ejecutivo, los vecinalistas y vecinos y el Concejo para charlar como se resuelven las cuestiones viales en el barrio”, contó el radical.

En la misma dirección se manifestó el justicialista Senn al opinar: “me parece importante que se abra esta instancia de diálogo, a partir de la propuesta de la Comisión Directiva para que el Ejecutivo, vecinos y vecinalistas y los Concejales podamos analizar alternativas sobre las obras viales ya ejecutadas y las que se proyectan para el barrio. Reitero, me parece muy importante un encuentro así para, con todas las miradas, buscar puntos comunes que sean aprobados por la mayoría de los vecinos del sector.



NO SE AVALA

SIN ACUERDO

Por su parte, el demócrata progresista Lisandro Mársico disparó contra “la falta de diálogo del Gobierno local con los vecinos porque en el apuro por hacer una obra, se olvidan de consultar con el vecino y se cometen errores”.

Igualmente, se mostró preocupado porque vecinalistas y vecinos “hicieron hincapié en que la intervención sobre avenida Italia repercutió sobre el tránsito que rodea a la Escuela, que se encuentra frente a la plaza, en los horarios de entrada y salida y esto afecta la seguridad vial de los alumnos y también la del barrio”.

Con relación a las nuevas intervenciones viales, el pedepista fue tajante al decir que “desde el Concejo no vamos a avalar que se hagan sin un acuerdo común que surja de una mesa de diálogo entre representantes de la Vecinal, el Cuerpo legislativo y el Ejecutivo. Antes de aprobarlo nos tendrán que mandar el proyecto y luego lo discutiremos entre todos para consensuarlo”.

Finalmente, sobre la falta de mantenimiento de los espacios públicos, Mársico recordó que “es un tema que le venimos reclamando insistentemente al Ejecutivo ante la crítica de los vecinos y, precisamente, uno de los reclamos que más aparece es la falta de iluminación".



INFORME UTN

En las principales conclusiones del trabajo realizado por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Rafaela sobre el impacto que produjeron las intervenciones en un tramo de avenida Italia, se determina que:

*La mayoría de los encuestados muestra una opinión favorable a la asignación del sentido único de Av. Italia entre Av. Gabriel Maggi y Av. Brasil.

*No ocurre lo mismo con los comerciantes que, en una amplia mayoría, se encuentran en contra de la medida.

*Fueron 124 los vecinos encuestados y el 63,7% se mostró de acuerdo con la mano única de avenida Italia. Como contrapartida de 37 comerciantes consultados solo el 18,9% estuvo a favor.

También se encuestaron 121 peatones y 55,4% dieron el visto bueno. Del mismo modo contestaron 126 automovilistas (63,5%), 104 motociclistas (59,6%) y 86 ciclistas (53,5%).