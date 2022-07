Lo que viene para la Crema

Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar de visitante en lo que va del 2022 y ahora llegó a trece partidos sin poder ganar en lo que va de la temporada de la Primera Nacional. Tras el 1 a 1 de anoche en el Bajo Núñez, el elenco albiceleste regresó a nuestra ciudad y desde este martes comenzará a pensar en lo que viene.

La ‘Crema’ buscará reencontrarse con la victoria el próximo domingo cuando este recibiendo a Brown de Adrogué, por la fecha 24. Dicho juego comenzará a las 16.00hs.



El fixture que le queda a los dirigidos por Ezequiel Medrán:



Fecha 24 vs Brown de Adrogué (L)

Fecha 25 vs Chacarita (V)

Fecha 26 vs Guillermo Brown (L)

Fecha 27 vs Libre

Fecha 28 vs Santamarina de Tandil (V)

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (L)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (L)