Sensaciones y sentimientos

COMO PULIR ESCRITOS SIN MORIR EN EL INTENTO



Por Hugo Borgna



Aunque a primera lectura parezca imposible, se puede. Y más aún porque supone, con mucha dosis de verdad, que no es conveniente quedarse con la primera versión de un escrito en la que, obviamente, debe estar la base y los adornos de lo que quiere decirse.

Empecemos a destruir mitos hasta ahora aceptados. Así como suponer que el Titanic podría haber llegado a destino con solo haber tomado alguna pequeña precaución, es una idea equivocada que se debe dejar como salió la primera versión de un texto, porque al pulir hay riesgo de que pierda esencia la idea original.

No es cierto. Los mitos naufragan en la colisión con el cercano frío del acto concretado, las primeras versiones siempre tienen algo que modificar y se hace necesario volver sobre el primer texto. Pero…¿con qué punto de vista o qué criterio? Veamos propuestas concretas.

La primera versión nace de la idea que antes había tomado forma de palabras y describe a su manera su ámbito interior. Ya ha iniciado su camino al papel y hacia allí se vuelca fluidamente. Como ese grupo de vocablos ha superado la difusa imagen inicial del pensamiento inspirador, debe pasar por el filtro insobornable del vocabulario para expresar, con el léxico provisto por el idioma, lo más parecido a la idea inicial.

Pero ocurre que lo expresado en esa primera etapa del escrito contiene inexactitudes y diferencias con la abstracta idea originaria: se detectan en la primera lectura de revisión al comenzar, en términos reales, la corrección y el pulido. Claro, son tareas distintas.

Acerca de este tema, lector atento, será bueno decir que esta problemática le ocurre tanto a los que elaboran un ocasional texto de homenaje o aniversario (que no son poca cosa); al contrario, también quita el descanso a escritores, pensadores y políticos que han visto pasar océanos de tinta bajo puentes de papel. Un ejemplo está dado por Winston Churchill, de quien dicen que hacía 8 versiones de pulido en todos sus mensajes. Así es también la secreta opinión unánime (suponemos) de cuanto autor habite nuestras calles. Hagan la prueba, lectores, pregunten a sus escritores conocidos si les gusta corregir: la cara que pongan será la más locuaz respuesta.

Volvamos ahora a las pautas para mejorar los textos. Léanlos en voz alta y lentamente, y al final pregúntense si todo lo que querían decir está expresado, y si entre lo que ha escrito hay ideas o palabras repetidas: ese es un útil paso para la corrección, y sabrá qué agregar, o quitar, o si es da posibilidad de asociación a otra idea.

La longitud de cada escrito está limitada a la cantidad de ideas a manifestarse. No piensen que escribiendo mucho estarán haciéndolo “mejor”. Por lo demás, si tras la primera corrección no se ponen de acuerdo con ustedes mismos, intenten otra; para eso tómense un recreo con café o té.

Es interesante asimismo imaginar un lector tipo (elíjanlo a gusto) que está recibiendo el material, al que deberán tener entretenido desde el primer punto hasta el final.

Se puede aconsejar, en principio, hasta tres correcciones por escrito, para no caer en la tentación de perfección: a ella no se llega nunca. Cuando sientan que su intención está clara y con la energía deseada, den por terminado el escrito. Sólo entonces, revisen los signos de puntuación y acentos (tildes). Pero por supuesto, no termina con eso el tema de la corrección y pulido.

Sí piensen que escribir es pintar con palabras, que lo decisivo es la precisión unida a la síntesis y que, más que el tema, importa cómo se ha concretado el abordaje.

Los que así lo hayan concretado no serán considerados piratas.

O sí, pero con buena escritura.