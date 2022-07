La historia de Orlando Pérez Manassero

Una estupenda nota publicada en dos ediciones de la Revista El Satélite y que lleva la firma de Fernando Algaba desentraña la historia de un colaborador de LA OPINIÓN, cuyos aportes calan hondo en la consideración de nuestros lectores.

La entrevista a la que hacemos referencia desarrolla la trayectoria de Orlando Pérez Manassero -oriundo de San Carlos Centro-, rafaelino por adopción a partir de 1944, fecha en la que se radicó en barrio San Martín, sector en el que sigue habitando hasta la actualidad.

Fue alumno de la Escuela Mitre, 25 de Mayo y del exColegio Nacional. Su inclinación por el dibujo fue descubierta en los años de formación primaria, y debemos destacar que mantiene plena vigencia, y podemos constatarlo semanalmente en su creación Dr. Vito, en la que además se observa su sagaz percepción de la realidad, en la que además imprime una valorable veta humorística.

Por aquellas épocas, en las que no existía la tecnología de la que disponemos hoy, era habitual cursar capacitaciones a través del sistema por correspondencia, y Orlando alimentó su inclinación cursando, a través de este sistema Dibujo Artístico, historietas y dibujos animados. Se graduó en la Escuela Panamericana, y comenzó con sus primeros trabajos, pintando carteles.

En forma paralela se formaba en el conocimiento de teoría y solfeo para aplicar a la ejecución del acordeón a piano.

Desde 1954 sus padres fueron abonados a LA OPINIÓN, y Orlando observó que no publicaban historietas, dando rienda suelta a su modo de expresión creó un personaje, Don Rafaele y elaboró varias tiras.

Con su trabajo listo concurrió, sumamente ilusionado a la Redacción y allí la realidad lo desilusionó, por ese entonces sin la tecnología actual, para dibujos y fotografías se debía utilizar lo que se denominaba clissé, que debía contratarse fuera de la empresa y que era muy costoso, razón por la cual su propuesta debió ser desechada.

Pero el avance tecnológico finalmente le brindó la oportunidad de aparecer en las páginas de LA OPINIÓN, y finalmente, desde marzo de 2016 comenzó a publicar Dr. Vito, un agudo observador de la realidad que sigue publicándose hasta la actualidad.

Los demás elementos de la entrevista desarrollan diversas actividades personales de nuestro colaborador -que también se luce en creaciones en prosa, que muchas veces publicamos y cuyas distinciones alcanzadas a lo largo del tiempo incluye esta excelente entrevista-, pero que no utilizaremos en esta crónica, ya que quisimos destacar aquello que hacía alusión a la relación con este medio.