Evacuaron a cientos de personas en la alta montaña en Mendoza

Unas 500 personas y decenas de vehículos fueron evacuados en las últimas horas, tras quedar varados desde este sábado en la ruta internacional que une Argentina con Chile, por Mendoza, tras un intenso temporal de nieve y viento blanco, que se registró en ambos lados de la cordillera de Los Andes y produjo el cierre del paso internacional Cristo Redentor.

Las autoridades recomendaron no subir a alta montaña, ya que esperan que el temporal continúe, al menos hasta este lunes a la tarde.

Este mediodía, Vialidad Nacional logró abrir una brecha al sacar los camiones que obstruían la ruta internacional 7 -en el sector de la Curva de la Soberanía- y comenzaron a bajar a las personas que habían quedado varadas sobre todo en la localidad argentina de Las Cuevas, cercana al túnel internacional, informaron fuentes oficiales.

Un comité de crisis, integrado por distintos organismos, trabajó para evacuar a las personas varadas y despejar la ruta internacional, que continuaba cerrada al tránsito internacional y con mal pronostico meteorológico al menos hasta el lunes.

Desde las 13 de este sábado se cerró el paso internacional Cristo Redentor debido a las adversas condiciones climáticas, por lo que decenas de camiones, micros, trafics y otros vehículos quedaron varados en alta montaña, muy próximos al límite con Chile, ante situaciones meteorológicas extremas.

El operativo de rescate se vio complicado, además, porque dos camiones de carga se rozaron y quedaron cruzados en forma de tijera, cortando el paso a la altura de la curva de La Soberanía, en el km 1.230, entre las localidades de Uspallata y Las Cuevas, indicaron fuentes de Vialidad Nacional, cuyos operarios trabajaban en despejar la ruta desde este sábado.

En tanto, Vialidad Nacional continuaba con las labores de limpieza del camino y buscaba retirar a otros cinco camiones que también obstruían la calzada, que finalmente pudieron ser removidos cerca del mediodía.

Poco antes de este mediodía, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino había informado que "los vehículos varados podrán bajar" e indicó que "será por postas".

En tanto, Guillermo Amstutz, Jefe del 4to Distrito Mendoza de Vialidad Nacional confirmó pasado el mediodía a Télam que ya pudieron "abrir una brecha entre los vehículos atrancados para poder bajar, en convoy, es decir por grupos los vehículos".

Testimonios de personas varadas en la ruta desde este sábado dieron cuenta de una situación muy complicada, con personas expuestas a bajísimas temperaturas y con falta de provisiones.

En tanto, según fuentes oficiales, la Gendarmería y el Ejército asistieron a la personas que quedaron varadas en la ruta.

Sobre el operativo, el jefe del Centro de Fronteras comandante de Gendarmería Justo José Báscolo, dijo a canal 9 de Mendoza que iban a empezar a evacuar los vehículos que estén en condiciones mecánicas, para poder hacerlo con un escolta y, en forma encapsulada, hasta la localidad de Uspallata", mientras que las personas que no puedan movilizar los vehículos serían asistidos por Gendarmería Nacional para iniciar el traslado hasta Polvaredas, donde los esperaban colectivos para bajar a la villa de Uspallata, donde se centró la base de operaciones del operativo.

Según detalló Bascolo este mediodía, además de los vehículos particulares varados "había unos tres colectivos y entre diez o quince trafics, además de unos 60 camiones", aunque advirtió que no tenía el dato exacto.

En tanto, cerca de las 17, desde la cuenta de Twitter oficial del paso internacional, informaron que ya estaban “bajando las últimas 60 personas en camiones del Ejército Argentino, movilidad oruga de Gendarmería Nacional y movilidad de Patrulla de Rescate” y añadieron que serían trasladados en un colectivo hasta el centro cultural del Municipio, para ser asistidos.

El Centro Cultural de Uspallata, dependiente del mencionado municipio se transformó en un centro de asistencia para recibir a los varados en la alta montaña, debido al temporal de nieve que complicó el tránsito y el posterior rescate.

Fabián Tello, secretario general de la intendencia de Las Heras y parte del comité de crisis que operó ante la emergencia, celebró que “después de haber vivido tantas horas de tensión” ya estaban esperando el último micro con personas que habían quedado varadas, y se mostró satisfecho por no haber tenido que recibir ninguna persona con complicaciones graves de salud.

En el mencionado Centro Cultural ya habían asistido a cerca de 300 de estas personas con provisiones, abrigo ante las bajas temperaturas y atención médica, detalló el funcionario.

“La gente estaba con bastante pánico, la experiencia fue muy fea” indicó Tello a Télam y mencionó que anoche se registraron varios grados bajo cero en la zona, sumado al viento blanco y la oscuridad.

Tras abrirse la brecha “se logró hacer la evacuación de la gente que estaba aislada por el temporal. Por suerte, todas las personas resultaron ilesas”, confirmó a Télam el titular de Defensa Civil de la provincia, Daniel Burrieza.

El funcionario mendocino destacó el trabajo conjunto de los organismos intervinientes para sacar de “esa situación tan terrible a todas las personas que habían sido sorprendida por la tormenta y por el camino bloqueado por los camiones atravesados en la ruta”, debido al deslizamiento en la calzada congelada.

“Tenemos una racha de mal tiempo e inestabilidad de la montaña y estamos atentos al tema de la meteorología", añadió el funcionario y explicó que no se permitió subir más allá de Potrerillos, hasta que "se normalice la situación de ruta 7 y las condiciones no sean tan adversas”.

Del lado chileno de la frontera, la situación este domingo también era complicada, con centenares de vehículos que quedaron varados en el paso fronterizo Los Libertadores por el temporal y las personas que debieron ser llevados a refugios y asistidas.

Desde la Unidad de Pasos Fronterizos de ese país comunicaron este domingo por la tarde que “el complejo Los Libertadores se mantiene cerrado debido a las malas condiciones meteorológicas” y añadieron que se trabajaba en “el despeje de la ruta”.