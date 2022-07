La venta de autos usados se estancó, según concesionarios

En medio de una fuerte suba de precios, la venta de autos usados se estancó en la Argentina, advirtieron ayer los concesionarios. "Los problemas económicos se están haciendo notar en la demanda de autos, y a esto se le agrega que continúan los problemas de stock de unidades", advirtió Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En junio se vendieron 133.930 vehículos usados, lo que representó una baja del 5,81% respecto de igual mes de 2021 (142.194 unidades). Si se compara con mayo (138.552 vehículos), la baja llega al 3,34%.

En los primeros seis meses del año se vendieron 782.505 unidades, apenas 0,01% más que en igual período de 2021 (782.402 vehículos), lo que refleja el estancamiento del sector. "Desde la salida de la cuarentena la venta de vehículos usados se encuentra estancada", señaló Lamas. Explicó que "la comercialización es como una rueda, un mes sube y otro baja. En junio paso esto último. Lamentablemente llegamos al primer semestre del año y el mercado no alcanza a despegar".

Lamas dijo que "llama la atención que mientras que el sector interno está deprimido, la producción y exportación de vehículos crece". Y sostuvo que "ante este escenario, y en la medida que el gobierno encuentre el rumbo (tanto político como económico), deberíamos llegar a fin de año con cifras de venta similares al 2021".



CAMIONES

Por primera vez, la entidad brindó información sobre lo que ocurre en el mercado de camiones usados. Al respecto, Lamas dijo que "como pasa en el sector de autos usados, en camiones la demanda también existe, pero escasean productos como pesados y medianos debido a la poca o nula entrega de 0km".

"La reposición está muy complicada. Los stocks se achican cada día y las empresas venden para pagar los gastos que le erogan la empresa sin saber si están vendiendo a pérdida", explicó.

El empresario señaló que los camiones más solicitados son "los pesados para trabajos de carga peligrosa (químicos, combustible) que no superen los 10 años de antigüedad. Son camiones de 1.000.000 km. Después de esta categoría, son muy pedidas las unidades que no superan los 20 años de antigüedad". También destacó que las páginas online "son una herramienta muy importante para la venta. El primer contacto se hace por esta vía".

En cuanto al ránking de los 10 autos usados más vendidos durante junio, es encabezado por los modelos VW Gol y Trend con 8.180 unidades; y después siguen Chevrolet Corsa y Classic (4.911); Toyota Hilux (4.076); Renault Clio (3.380); Fiat Palio (2.904); Ford Fiesta (2.897); Ford Ranger (2.702); EcoSport (2.596); Toyota Corolla (2.566) y Ford Focus (2.476).

Con respecto a los camiones usados más vendidos, la marca que lidera el ranking es Scania y luego le siguen Mercedes-Benz, Iveco, Ford, Volkswagen y Volvo.

En relación a la distribución geográfica, las provincias donde se registró un aumento de ventas en junio fueron Formosa con el 49,61%, Santa Cruz con 10,14%, Catamarca con 8,66%; Corrientes con 6,61%; Chaco con 4,02%, Tucumán con 2,98% y CABA con 2,73%.

Por el otro lado, las provincias donde bajaron las ventas de autos usados entre enero y junio son Chubut con el 10,59%,

Santiago del Estero (6,80%), Tierra del Fuego (6,60%); San Juan (3,25%); La Rioja (2,32%); Entre Ríos (2,25%); Jujuy (1,85%); Río Negro (1,75%) y Santa Fe (1,64%) entre otras según datos de la CCA. (NA)