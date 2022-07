Espert comienza a despegarse de Milei

En clave electoral, el diputado nacional José Luis Espert se reunió con dirigentes, concejales, jóvenes militantes y distintos referentes provinciales y nacionales en la Primera Jornada provincial de Avanza Libertad que se realizó en el distrito bonaerense de San Vicente.

El encuentro provincial de Avanza Libertad tuvo como objetivo construir mesas de trabajos y preparar equipos técnicos para que Espert intensifique su armado en la provincia de Buenos Aires: "Tenemos que prepararnos para gobernar. La Argentina está cada vez más castigada por los políticos y los planes económicos que funden empresas, comercios y destruyen las finanzas de las familias", dijo Espert.

"La inflación de junio de este año, que se conocerá el jueves próximo, tendrá niveles miserables similares a los de 2002 y esto no puede seguir así", disparó el economista desde el escenario que lo tuvo como orador principal. Avanza Libertad se convirtió en una fuerza política consolidada.

Liderado por Espert, el espacio se posicionó como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires al obtener unos 700.00 votos en las últimas elecciones legislativas y fue la fuerza liberal más votada en todo el país.

Estuvieron presentes en la jornada provincial de hoy UCEDE, Partido Autonomista, Partido Demócrata Progresista, Partido Libertario, Republicanos Unidos, Cruzada Renovadora, Más Voz, Partido Demócrata de Bahía Blanca y la Fundación Abril.



EL DISTANCIAMIENTO

CON MILEI

La relación entre ambos economistas quedó congelada en 2020, cuando Milei decidió entrar en política, pero con la creación de su propio espacio. En entrevista con NA, Espert recordó describió ese momento: "Entiendo que se tejen muchas fábulas alrededor de esto, pero es muy simple: en 2019, cuando decidí entrar en política, Javier Milei prefirió no hacerlo".

"En el 2020, cuando decidió iniciar su carrera, el único espacio al cual le pidió ingresar fue al mío. Le dimos la bienvenida y estuvo casi un año. Después de pasarla fantástico y de no haber tenido ningún inconveniente, Milei dijo 'José Luis quiero hacer mi camino solo'. Como buen liberal le dije que lo hiciera, pero no hubo ningún distanciamiento", explicó Espert.

Sobre el conflicto interno que atraviesa el espacio de Milei, Espert prefirió no opinar y dijo que se trata de un problema que está dentro de la Libertad Avanza: "Nosotros estamos bárbaros y trabajando con la UCD, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata, Republicanos Unidos.

Desde nuestro lado no hubo ninguna disgregación de ningún tipo y tampoco la va a haber porque tenemos muy claro en Avanza la Libertad de institucionalizar el movimiento liberal". (NA)