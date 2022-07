No hay internas, dijo Wolff

El diputado nacional del PRO Waldo Wolff aseguró ayer que "no hay internas en el Gobierno porque (el presidente) Alberto Fernández no tiene ni tuvo ningún poder". En diálogo con "Si Pasa, Pasa", el programa que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, el legislador macrista subrayó que "a Alberto Fernández lo pusieron para echarle la culpa a alguien".

"Esto es todo un acting", sostuvo y relativizó la existencia de un supuesto "albertismo" alrededor de la figura del Presidente. "Al Presidente lo eligió Cristina Kirchner. ¿Qué es el Albertismo? Si le echaron a 12 ministros y no puede cambiar ni a un secretario de Energía", expresó. "Alberto Fernández es un dibujo. Lo retan en público, le sacan la lapicera, le hacen actos paralelos y hasta lo denuncian en Twitter", enumeró el diputado, quien se mostró contundente contra el Presidente. (NA)