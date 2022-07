Política de shock

"Con estos niveles de inflación y nominalidad no hay más debate: es shock sí o sí", advirtió la economista Marina dal Poggetto, directora del Estudio Eco Go. "Si el Gobierno no se ordena, a esta crisis no la resuelve ni Batakis ni Mandrake", alertó.

Sostuvo que "si no se da una señal fiscal contundente y el Banco Central tiene que emitir más para financiar el déficit, los pesos que salieron de la deuda del Tesoro pueden acelerar la inflación. Estamos cambiando de régimen".