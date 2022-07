Analistas económicos evalúan posible recesión en el corto plazo

Analistas privados ya comienzan a ver en un futuro cercado una potencial etapa recesiva como consecuencias de los desajustes de las variables macroeconómicas. Así lo indica en su último reporte la consultora financiera Invecq, en el cual plantea que la primera semana de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía no parece haber generado mejoras.

"La actividad económica atraviesa desde hace algunos meses una etapa oscilante, con altas probabilidades de entrar pronto en fase recesiva clara", señaló Invecq.

El reporte indicó además: "Los indicadores de industria y construcción conocidos esta semana muestran variaciones que alternan meses positivos seguidos de meses negativos, sin posibilidad de consolidar un crecimiento sostenible".

"Sin embargo, la situación podría tornarse más dificultosa si el gobierno optara por un control más estricto sobre la salida de divisas. En este sentido, no se descarta y es todavía posible que veamos un endurecimiento mayor sobre el cepo existente, atacando la salida de divisas por el lado de la importación de bienes y servicios, gastos en turismo y consumos en el exterior", se indicó en el trabajo.

De esta manera, sostiene que una medida de esa naturaleza "que interfiera directamente sobre la adquisición de bienes de capital, bienes intermedios e insumos provenientes del exterior, impondría un freno sobre gran parte del sector productivo".

En relación a Batakis, el informe dijo que "los cambios de nombres no parecen generar ningún tipo de mejora sobre los indicadores macroeconómicos". "Más bien todo lo contrario, el escenario es aún más adverso de lo que fuera tan solo siete días atrás", expresó la consultora.

El reporte agregó: "El mercado recibió a la flamante ministra con un salto de $30 en el dólar CCL, y otros $20 más el día jueves para alcanzar por primera vez los $300".

"Por su parte, los dólares obtenidos mediante transacciones con criptomonedas superaron los $280 el mismo día que se conoció la confirmación de Batakis, con saltos que llegaron a los $45 en cuestión de horas, para luego estabilizarse con el correr de la semana", indicó Invecq.



KIGUEL: "LA ECONOMÍA

ESTÁ ESTANCADA"

Por su parte, el ex secretario de Finanzas y actual director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, anticipó que es posible que en el segundo semestre la economía empiece a mostrar algunas caídas de la actividad. "La economía está estancada. No se sorprendan que empecemos a ver caídas en el segundo semestre y que suba la pobreza. El Gobierno no tiene capacidad de reacción. A Silvina Batakis la nombraron el domingo pasado y todavía no se anunció nada", sostuvo Kiguel en declaraciones al programa Si Pasa Pasa, que se emite por Radio Rivadavia.

Kiguel señaló que recuperar la confianza "de un día para otro no se logra" y que hay que ir "mostrando medidas semana tras semana". Al respecto consideró que sería necesario poner en marcha "un programa con el Fondo Monetario Internacional en serio".

"El FMI no quiere ser el que gatille el problema. Quiere verlo de afuera y que no lo hagan responsable. Al FMI lo culparon en la crisis del 2001 cuando en agosto cortó el programa con Argentina, y tuvo responsabilidad en 2018 porque no era buena la política cambiaria del programa que acordó con el gobierno de Mauricio Macri", apuntó. (NA)